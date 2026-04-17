Imamo 3,5 milijona evrov in vsak vloženi evro oplemenitimo

Nad hokejsko sezono v Ljubljano je padel zastor. V očeh rekordnega števila obiskovalcev Tivolija, če se ozremo k zadnjemu desetletju, bo ostala v spominu po lepi uvrstitvi zmajev med najboljše štiri v ICEHL, dinamičnih predstavah, vidnih tujih okrepitvah, pisanem spremljevalnem programu in tudi občutku, da finale ni bil daleč. K Olimpiji zdaj prihajata dolgoletna reprezentanta Žiga Jeglič in Jan Urbas. O vsem skupaj pa je za Delo govoril predsednik kluba Miha Butara https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/zelje-navijacev-so-jasne-mursak-urbas-jeglic.

V sredo se je začela finalna serija ICEHL med hokejisti iz Gradca in Brunica. Kako gledate na to sklepno dejanje, od katerega kot polfinalisti niste bili prav oddaljeni?

Pri klubu smo izjemno ponosni na dosežek v tej sezoni. Ne gre zgolj za polfinale, s čimer smo presegli naše cilje, ampak tudi, kako rastemo kot organizacija. To je tisto, kar je najbolj pomembno. Obisk tekem je bil imeniten, za konec smo imeli dvakrat zapored razprodano dvorano. Polfinale? Naš tekmec Pustertal se je v ta finale uvrstil zasluženo.