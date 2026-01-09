Imamo rod risov, ki je zrel za olimpijski turnir 2030

Novo leto je na športnem področju kot nalašč za analize storjenega s pogledom v prihodnost. Tako je tudi med hokejisti, med katerimi predsednik domače krovne zveze, 61-letni Matjaž Rakovec, ne more skriti zadovoljstva, ker si je slovenska reprezentanca, maja lani v Stockholmu, po dolgih 20 letih priborila obstanek med najboljšimi na svetu. Obenem si želi, da bi podvig ponovila tudi na naslednjem prvenstvu, letos pomladi v Švici. Navdušen je nad prihajajočim novim valom risov ter mu napoveduje svetlo prihodnost in tudi vrnitev na olimpijske igre.

Gospod Rakovec, če se ozreva k zadnji reprezentančni zgodbi iz slovenskega hokeja – decembrsko prvenstvo hokejistov do 20 let na Bledu šestih reprezentanc iz drugega svetovnega razreda vas je razveselilo. Slovenija je ostala v tej skupini in tako še vedno sodi med 16 ekip na svetu – tako kot v članski konkurenci. Le da je tam 16 zasedb v elitni skupini, tukaj pa jih je med elito 10, v tem drugem razredu pa 6.

Na koncu smo zasedli 14. mesto, uresničili smo začrtani cilj in zato moramo biti zadovoljni. Zanimivo je bilo, da smo bili do zadnjega kola v igri celo za 2. mesto. Le Norveška je bila tu res premočna in dejansko razred boljša od vseh drugih. Škoda le, da za še lepši končni vtis nismo premagali Avstrijcev, s Kazahstanci pa smo izgubili po kazenskih strelih. Konkurenčni smo moštvom, ki imajo doma precej širšo hokejsko selekcijo. Pri nas pa je tako, da zdaj 13 hokejistov te reprezentance do 20 let igra na tujem, sedem jih je z Jesenic, po eden iz Olimpije, Triglava in Maribora. Takšna je zdaj realna podoba hokejskih naraščajnikov pri nas.