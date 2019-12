Innauer: »Moj tihi favorit je Peter Prevc« (VIDEO)

Ljubljana



Iz nič se je spet prebil zraven

Peter Prevc najvišje uvrščeni Slovenec

Skupni vrstni red (7/31): 1. R. Kobajaši (Jap) 440 točk, 2. S. Kraft (Avs) 369, 3. K. Geiger (Nem) 347, 4. K. Stoch (Pol) 275, 5. D. A. Tande (Nor) 273, 6. P. Aschenwald (Avs) 272, 7. P. Prevc 217, 8. A. Lanišek 206, 19. T. Zajc 98, 25. D. Prevc 65, 35. R. Justin 24, 55. T. Bartol 3, 58. A. Semenič (vsi Slo) 1.

- Če je mogoče soditi po tekmah v Engelbergu, je, ki je pred letom dni šele kot tretji smučarski skakalec po Nemcu(2001/01) in Poljaku(2017/18) sebi v prid odločil vse štiri tekme na novoletni turneji, v ravno pravem času spet skočil v šampionsko formo. Z dokaj prepričljivo zmago, drugo v sezoni in skupno 15. v svetovnem pokalu, ki jo je predvčerajšnjim slavil na največji napravi v Švici, si je 23-letni japonski zvezdnik izbojeval rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi in tako odločno napovedal lov na drugega zaporednega »zlatega orla«.»To je bila zelo težka tekma za vsakogar od nas, meni pa se je v finalu posrečil zelo dober skok. Srečen sem, da sem se zavihtel na zmagovalno stopnico,« je bil nasmejan Kobajaši, pri čemer se ni pozabil zahvaliti vsem, ki so tako ali drugače prispevali k temu, da so na veliki skakalnici Titlis spravili pod streho generalko za novoletno turnejo. Na njej bo bržkone znova med glavnimi kandidati za skupno zmagoslavje. Na vprašanje, kdo bodo po njegovem najhujši tekmeci v boju za lovoriko, je japonski as odvrnil, da ne ve, ti besedi pa hladnokrvno ponovil, ko so ga vprašali, ali se ima morda sam za glavnega favorita.Resnih izzivalcev mu vsaj pred uvodno postajo v Oberstdorfu, kjer se bo konec tedna dvignil zastor nad tradicionalnim tekmovanjem štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, ne primanjkuje. Na vrhu seznama s Kobajašijevimi najresnejšimi tekmeci je zagotovo njegov najbližji zasledovalec v točkovanju za svetovni pokal, Avstrijec, ki se je bolj kot zaradi nedeljskega padca in zapravljene lepe uvrstitve jezil (nase) zavoljo izgubljenega vodstva v skupnem seštevku.Visoko kotira tudi tretjeuvrščeni Nemec, najboljšo četverico pa zaokrožuje Kamil Stoch, s katerim je treba prav tako zelo resno računati. Izkušeni Poljak si je na koncu koncev v soboto priskakal prvo zmago v sezoni in skupno 34. v svetovnem pokalu, s katero se je na petem mestu večne lestvice odlepil od legendarnega Nemca. Na vrhu bo sicer še dolgo kraljeval Avstrijec(53).Omenjene štiri ase, torej Kobajašija, Krafta, Geigerja in Stocha, so med glavne kandidate za osvojitev novoletne turneje minuli konec tedna uvrstili številni tuji poznavalci skokov, le, strokovni komentator pri nemški televizijski postaji ZDF, je večkrat posebej izpostavil tudi»Peter se je iz nič spet prebil zraven. V zahtevnih razmerah je tokrat osvojil drugo mesto, zato je zame vsekakor med tihimi favoriti,« je poudaril 61-letni Avstrijec, olimpijski prvak s srednje skakalnice v Lake Placidu 1980, medtem ko slovenski šampion noče ničesar napovedovati niti prehitevati. Kakor je 27-letni član kranjskega Triglava izjavil po prvih stopničkah v sezoni in 54. v svetovnem pokalu, se mu je potrpežljivo čakanje izplačalo, z enako miselnostjo pa se bo v petek odpeljal tudi proti Oberstdorfu.