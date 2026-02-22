Italijani za konec navdušili še z zaključnim olimpijskim spektaklom

Z zaključno slovesnostjo so se v Veroni iztekle 25. zimske olimpijske igre Milano – Cortina 2026. Spektakel v tamkajšnji Areni se je odvil v znamenju športnega duha, glasbe in umetnosti.

Zaključna slovesnost z naslovom Lepota v akciji se je začela z odmevi znamenitih italijanskih oper, sledil pa je prihod športnikov v rimski amfiteater. Slovensko zastavo je nosila alpska smučarka Lila Lapanja.

Med drugim je nastopil italijanski pevec Lauro De Marinis, znan pod umetniškim imenom Achille Lauro, baletni plesalec Roberto Bolle in mojster elektronske glasbe Gabry Ponte, slovesnost pa je tako z glasbo povezala italijansko kulturo in zimski športni spektakel.

Z zaključno slovesnostjo so se v Veroni iztekle 25. zimske olimpijske igre. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Predvajali so tudi videoposnetke s pregledom vrhuncev minulih dobrih dveh tednov olimpijskih tekmovanj, se zahvalili številnim prostovoljcem in podelili še zadnje svežnje kolajn – tudi najboljšim smučarskim tekačem na kraljevski preizkušnji na 50 kilometrov.

Vidno vlogo so na teh OI igrali tudi slovenski smučarski skakalci, ki so skupaj osvojili štiri kolajne. Domen Prevc je zablestel z zlato lovoriko na veliki napravi v Predazzu, njegova sestra Nika Prevc pa se je na posamičnih tekmah izkazala s srebrnim in bronastim odličjem. Oba sta se – skupaj z Niko Vodan in Anžetom Laniškom – veselila še najžlahtnejše kovine na preizkušnji mešanih ekip.

Z zaključno slovesnostjo so se v Veroni iztekle 25. zimske olimpijske igre. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Naslednje zimske olimpijske igre bodo čez štiri leta (med 1. in 17. februarjem 2030) v francoskih Alpah.