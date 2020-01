Italijanska okrepitev za hitre smuči

Ruhpolding

Uroš Velepec je zadovoljen s premikom navzgor, ki je bil opazen za konec v Oberhofu.

FOTO: Leon Vidic/Delo



Italijan namesto Rusa

REUTERS Vodilni slovenski biatlonec se je prav v Ruhpoldingu, leta 2012, veselil svojega prvega naslova svetovnega prvaka. Ob njem sta bila na razglasitvi še drugouvrščeni Simon Fourcade iz Francije (levo) ter bronasti Čeh Jaroslav Soukup. FOTO: Reuters

- Nordijski družini in ob njej še sorodni biatlonski je v teh dneh zapisan nemški prostor. Slednja se je namreč preselila iz Oberhofa v Ruhpolding, tudi skakalce čaka naslednja preizkušnja na jugu Nemčije (Titisee-Neustadt) in ne nazadnje so si slovenski tekači za naslednjo postajo po Dresdnu izbrali čez poldrugi teden Oberstdorf. Vsak ima svoje cilje, biatlonska vrsta pa si v Ruhpoldingu želi lepo odskočno desko v pričakovanju pokljuške predstave.Preizkušnja na domači planoti, na katerizavoljo številnih dni v pripravljalnem obdobju pozna že sleherno smreko, se bliža, letošnja (od 23. do 26. t. m.) bo pod posebnim drobnogledom, saj bo zadnja na tem prizorišču pred svetovnim prvenstvom, februarja 2021. Toda pri slovenski reprezentanci si z izkušenim pristopom glavnega trenerjane želijo ničesar prehitevati. Najprej namenjajo pozornost ruhpoldinškemu dogajanju, popotnici 5. mesta Jakova Faka v prestižnem skupinskem štartu in 6. moške štafete razkrivata korak navzgor.Podobno raven bi si želeli ponoviti tudi zdaj na Bavarskem, jo še malce dvigniti prihodnji teden na tekmi v domovini, nato pa najvidnejše dosežke zabeležiti na osrednjem tekmovanju te zime – svetovnem prvenstvu, od 12. do 23. februarja v Anterselvi, središču italijanskega biatlona. Prav iz naše zahodne soseščine pa prihaja najnovejša okrepitev slovenskega biatlonskega tabora – serviserPremierno se je preizkusil že pred dnevi v Oberhofu, zdaj bo pomagal servisu tudi v Ruhpoldingu ter nato še predvidoma naslednji teden na Pokljuki.Nikakršna skrivnost ni, da novinec, ki se je pridružil slovenskemu servisu pred sezono, Rus, doslej naloge ni dobro opravil. Referenca kar 18 let dolgega sodelovanja z matično reprezentanco kot tudi priporočilo Fischerja, najbolj navzočega opremljevalca v svetovni biatlonski karavani, sta napovedala vse drugo kot niz spodrsljajev pri pripravi smuči, zaradi katerih je izpuhtelo v nič tudi precej pomembnih točk. Trenutno je doma, pogodbe pri zvezi z njim še niso prekinili. »Gre za kakovostnega in izkušenega strokovnjaka, res pa je, da prihod k novemu servisu zahteva številna prilagajanja. Vsaj po tej plati Maddalin za zdaj deluje bolje, zato bomo ta del sezone nadaljevali z njim,« je potrdilvodja panoge v zboru za biatlon SZS.Toda tekmovalci zdaj niso optimistični le zavoljo prenovljenega servisa in ob tem nenehne januarske navzočnosti svojega dolgoletnega »čarodeja« za pripravo smuči, temveč tudi razmer za tekmo v Ruhpoldingu, ki je vnovič precej bolj prijazen kot deževno-megleni Oberhof. »Res pa je, da bo prav zaradi napovedano stabilnega vremena in odlično pripravljene proge nujna izjemna zbranost na strelišču. Tako pa je ponavadi na tem prizorišču. Pred enim letom se je tu kar 26 tekmovalcev v šprintu odrezalo z učinkom brez zgrešene tarče. Najbrž bo zdaj podobno, morda bo med karavano še kakšen več na tej ravni uspešnosti,« napoveduje glavni trener Uroš Velepec.: šprint ženske (14.30);šprint moški (14.30);štafeta ženske (14.30);štafeta moški (14.15);zasledovanje ženske (12.15), moški (14.30).