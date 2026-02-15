Italijanska veteranka v Cortini piše novo poglavje pravljice

Odlično pripravljena proga za veleslalom v Cortini je bila prizorišče zanimivega prvega veleslaloma, po katerem zmagovalka še zdaleč ni odločena. Najhitrejša je bila olimpijska prvakinja v superveleslalomu Federica Brignone, ki kljub poškodovani nogi blesti, razlike pa so bile zelo majhne. Druga Lena Dürr, tretja Sofia Goggia.

Tekmovalke v prvi jakostni skupini niso blestele, po vrsti so v ciljno areno prišle z mešanimi občutki, zadnji skok se je izkazal za past, ki je niso znale rešiti. Dolgo časa so bile na vrhu skupaj kar tri tekmovalke (Sara Hector, Lara Colturi, Thea Louise Stjernesund), preden jih je z velikansko prednostjo 74 stotink prehitela Brignonejeva s številko 14.

Mikaela Shiffrin je bila na prvi progi znova razočarana. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Veteranka je smučala na meji možnega in v zgornjem delu veliko tvegala, na skoku je ujela pravo linijo in po prvi progi vodi. Z zanesljivim prvim veleslalomom ji je najbližje prišla Lena Dürr, s tretjim mestom je bila presenečena, a jasno tudi navdušena Sofia Goggia.

Finale bo na sporedu ob 13.30, prva proga je bila odlično pripravljena, v drugi bi se v močnem sencu štartne številke lahko poznale. Razlike niso tako visoke, da ne bi omogočale naskoka vsaj na zmagovalni oder, morda tudi na sam vrh, kjer pa se Brignonejeva zdi izvrstno pripravljena in na poti k drugemu zlatemu odličju v Cortini.

Na tekmi so nastopile tri Slovenke, Ana Bucik Jogan se je uvrstila med najboljših 30, v cilj je prišla na 25. mestu in bo imela v finalu dobro štartno številko. Caterina Sinigoi in Nika Tomšič sta bili prepočasni za uvrstitev med prvih 30, a na OI lahko v finalu smučajo vse smučarke, ki so prišle do cilja, zato bosta imeli tudi Tomšičeva in Sinigoieva priložnost nastopiti še enkrat.