Zimski športi

Italijanska veteranka v Cortini piše novo poglavje pravljice

Veleslalom v Cortini je prinesel presenetljiv razplet, po prvi progi je na vrhu Federica Brignone, na prvih treh mestih nepričakovane tekmovalke.
Federica Brignone je bila kljub bolečinam najhitrejša. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
Federica Brignone je bila kljub bolečinam najhitrejša. FOTO: Tiziana Fabi/AFP
N. Gr.
15. 2. 2026 | 10:49
15. 2. 2026 | 11:18
2:18
Odlično pripravljena proga za veleslalom v Cortini je bila prizorišče zanimivega prvega veleslaloma, po katerem zmagovalka še zdaleč ni odločena. Najhitrejša je bila olimpijska prvakinja v superveleslalomu Federica Brignone, ki kljub poškodovani nogi blesti, razlike pa so bile zelo majhne. Druga Lena Dürr, tretja Sofia Goggia.

Pinheiro Braathen spisal zgodovino, Južna Amerika ima kolajno: zlato (VIDEO)

Tekmovalke v prvi jakostni skupini niso blestele, po vrsti so v ciljno areno prišle z mešanimi občutki, zadnji skok se je izkazal za past, ki je niso znale rešiti. Dolgo časa so bile na vrhu skupaj kar tri tekmovalke (Sara Hector, Lara Colturi, Thea Louise Stjernesund), preden jih je z velikansko prednostjo 74 stotink prehitela Brignonejeva s številko 14.

Mikaela Shiffrin je bila na prvi progi znova razočarana. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Mikaela Shiffrin je bila na prvi progi znova razočarana. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Veteranka je smučala na meji možnega in v zgornjem delu veliko tvegala, na skoku je ujela pravo linijo in po prvi progi vodi. Z zanesljivim prvim veleslalomom ji je najbližje prišla Lena Dürr, s tretjim mestom je bila presenečena, a jasno tudi navdušena Sofia Goggia. 

Finale bo na sporedu ob 13.30, prva proga je bila odlično pripravljena, v drugi bi se v močnem sencu štartne številke lahko poznale. Razlike niso tako visoke, da ne bi omogočale naskoka vsaj na zmagovalni oder, morda tudi na sam vrh, kjer pa se Brignonejeva zdi izvrstno pripravljena in na poti k drugemu zlatemu odličju v Cortini. 

Na tekmi so nastopile tri Slovenke, Ana Bucik Jogan se je uvrstila med najboljših 30, v cilj je prišla na 25. mestu in bo imela v finalu dobro štartno številko. Caterina Sinigoi in Nika Tomšič sta bili prepočasni za uvrstitev med prvih 30, a na OI lahko v finalu smučajo vse smučarke, ki so prišle do cilja, zato bosta imeli tudi Tomšičeva in Sinigoieva priložnost nastopiti še enkrat.

Nedelo
Zimske olimpijske igre

Kaj se dogaja s Slovenijo?

Medtem ko slovenski športniki navdušujejo na ZOI v Italiji, smo pobrskali po dokumentaciji in preverili, kako so nas razveseljevali njihovi predhodniki.
Lucijan Zalokar 15. 2. 2026 | 09:00
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Nedelja na OI (15. februar): Nika Prevc zasleduje četrto kolajno

Znova nas čaka zelo bogat olimpijski program v Italiji, predzadnjič bodo na delu smučarke, na vrsti tudi predzadnja skakalna tekma na OI.
15. 2. 2026 | 09:00
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Lindsey Vonn po četrti operaciji: Še enkrat bom stala na vrhu gore

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je zaradi kompliciranega zloma noge prestala že štiri operacije, zdaj se bo lahko vrnila domov.
15. 2. 2026 | 07:40
Šport  |  Zimski športi
Fotoutrinki

Domen Prevc junak slovenske veselice v Predazzu (FOTO, VIDEO)

V poznem sobotnem večeru, ki se je že prevesil v nedeljsko jutro, je za kratek čas slovenske navijače nagovoril tudi junak posamične tekme Domen Prevc.
Nejc Grilc, Matej Družnik 15. 2. 2026 | 07:20
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Milano Cortina 2026olimpijske igreveleslalomženskeMikaela ShiffrinAna Bucik Jogan

Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Najboljša uvrstitev Faka, francoska kapitulacija na zadnjem streljanju

Martin Ponsiluoma je osvojil zlato odličje na zasledovalni tekmi. Srebro Laegreidu, bron Jacquelinu. Jakov Fak do najboljše uvrstitve na zasledovanjih.
15. 2. 2026 | 11:53
Premium
Nedelo
Vredno branja

Domen in njegove pi.kice

Bognedaj, da bi v tiskanih ali spletnih medijih neokrnjene brali kletvice, ki jih, takole med brati, vsak dan zlahka stresamo iz rokava.
Grega Kališnik 15. 2. 2026 | 11:00
Novice  |  Svet
Gaza

Izraelske sile znova kršile premirje, danes ubitih že 11 Palestincev

V enem od izraelskih napadov je bil zadet šotor, v katerem so bili razseljeni prebivalci na severu Gaze.
15. 2. 2026 | 10:58
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Italijanska veteranka v Cortini piše novo poglavje pravljice

Veleslalom v Cortini je prinesel presenetljiv razplet, po prvi progi je na vrhu Federica Brignone, na prvih treh mestih nepričakovane tekmovalke.
15. 2. 2026 | 10:49
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 15. 2. 2026 | 09:38
Novice  |  Svet
Gaza

Izraelske sile znova kršile premirje, danes ubitih že 11 Palestincev

V enem od izraelskih napadov je bil zadet šotor, v katerem so bili razseljeni prebivalci na severu Gaze.
15. 2. 2026 | 10:58
Šport  |  Zimski športi
Milano - Cortina 2026

Italijanska veteranka v Cortini piše novo poglavje pravljice

Veleslalom v Cortini je prinesel presenetljiv razplet, po prvi progi je na vrhu Federica Brignone, na prvih treh mestih nepričakovane tekmovalke.
15. 2. 2026 | 10:49
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 15. 2. 2026 | 09:38
