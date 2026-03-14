Italijanska zvezdnica potrdila zlato z OI, kar 11 kazenskih krogov Lampičeve

Italijanska biatlonska zvezdnica Lisa Vittozzi, ki se je v Anterselvi ovenčala z naslovom olimpijske prvakinje v zasledovanju, je v svojo korist odločila tudi prvo poolimpijsko zasledovalno tekmo v Otepääju. Nove točke je z 21. mestom osvojila Polona Klemenčič.

Prva polovica 10-kilometrske tekme je pripadla najboljšima s šprinta, Francozinji Julii Simon in Lisi Vittozi. Ko je morala nato Francozinja dvakrat v kazenski krog, na zadnjem postanku pa celo trikrat, je 31-letna Italijanka klub novemu zgrešenemu strelu dosegla zanesljivo zmago, že 11. v svetovnem pokalu.

Napake Simonove in vodilne v svetovnem pokalu, Francozinje Lou Jeanmonnot, na zadnjem streljanju so odprle vrata k zmagovalnemu odru tudi skupini petih zasledovalk. Brez napake je delo v prelomnih trenutkih tekme opravila Finka Suvi Minkkinen, tako da je ob izhodu s strelišča razlika med prvo- in drugouvrščeno v svetovnem pokalu znašala štiri sekunde. Finka, 11. po šprintu, je bila tokrat v smučini močnejša, z drugim mestom pa je zmanjšala zaostanek v skupni razvrstitvi na 201 točko.

Polona Klemenčič je zasedla 21. mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo

Klemenčičeva izgubila sedem mest

Vnovič je dobro nastopila tudi letos najboljša Slovenka Polona Klemenčič, ki je šprint končala na 14. mestu. Tokrat je s tremi kazenskimi krogi je zasedla 21. mesto. Pet tarč je zgrešila Lena Repinc in s 55. napredovala na 47. mesto. Popolnoma pa se je streljanje podrlo Anamariji Lampič, ki je v petek s 17. mestom dosegla svojo najvišjo uvrstitev v sezoni, danes pa imela z 11 kazenskimi krogi najslabši izkupiček med vsemi in je nazadovala na končno 56. mesto.

Jutri biatlonke in biatlonce v Otepääju čakajo tekme mešanih štafet in mešanih parov, nato pa se bodo preselili na finale sezone v Oslu, kjer bodo v obeh konkurencah na sporedu še po tri posamične tekme.