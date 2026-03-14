Zimski športi

Italijanska zvezdnica potrdila zlato z OI, kar 11 kazenskih krogov Lampičeve

Najvišje uvrščena slovenska biatlonka na današnjem zasledovanju za svetovni pokal v Estoniji je bila Polona Klemenčič.
Lisa Vittozzi je zmagala tudi v Otepääju. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Lisa Vittozzi je zmagala tudi v Otepääju. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
M. Š., STA
14. 3. 2026 | 19:16
14. 3. 2026 | 19:52
Italijanska biatlonska zvezdnica Lisa Vittozzi, ki se je v Anterselvi ovenčala z naslovom olimpijske prvakinje v zasledovanju, je v svojo korist odločila tudi prvo poolimpijsko zasledovalno tekmo v Otepääju. Nove točke je z 21. mestom osvojila Polona Klemenčič.

Prva polovica 10-kilometrske tekme je pripadla najboljšima s šprinta, Francozinji Julii Simon in Lisi Vittozi. Ko je morala nato Francozinja dvakrat v kazenski krog, na zadnjem postanku pa celo trikrat, je 31-letna Italijanka klub novemu zgrešenemu strelu dosegla zanesljivo zmago, že 11. v svetovnem pokalu.

Napake Simonove in vodilne v svetovnem pokalu, Francozinje Lou Jeanmonnot, na zadnjem streljanju so odprle vrata k zmagovalnemu odru tudi skupini petih zasledovalk. Brez napake je delo v prelomnih trenutkih tekme opravila Finka Suvi Minkkinen, tako da je ob izhodu s strelišča razlika med prvo- in drugouvrščeno v svetovnem pokalu znašala štiri sekunde. Finka, 11. po šprintu, je bila tokrat v smučini močnejša, z drugim mestom pa je zmanjšala zaostanek v skupni razvrstitvi na 201 točko.

Polona Klemenčič je zasedla 21. mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo
Polona Klemenčič je zasedla 21. mesto. FOTO: Matej Družnik/Delo

Klemenčičeva izgubila sedem mest

Vnovič je dobro nastopila tudi letos najboljša Slovenka Polona Klemenčič, ki je šprint končala na 14. mestu. Tokrat je s tremi kazenskimi krogi je zasedla 21. mesto. Pet tarč je zgrešila Lena Repinc in s 55. napredovala na 47. mesto. Popolnoma pa se je streljanje podrlo Anamariji Lampič, ki je v petek s 17. mestom dosegla svojo najvišjo uvrstitev v sezoni, danes pa imela z 11 kazenskimi krogi najslabši izkupiček med vsemi in je nazadovala na končno 56. mesto.

Jutri biatlonke in biatlonce v Otepääju čakajo tekme mešanih štafet in mešanih parov, nato pa se bodo preselili na finale sezone v Oslu, kjer bodo v obeh konkurencah na sporedu še po tri posamične tekme.

Novice  |  Svet
Filozofija

Umrl je Jürgen Habermas

Nemški filozof, politolog in sociolog je bil eden najpomembnejših sodobnih mislecev. Njegova politična analiza je sooblikovala povojno intelektualno klimo.
14. 3. 2026 | 17:54
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Šok: Domen Prevc brez finala, Lanišek pridobil kar 15 mest

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal nad Oslom se je krstne zmage veselil Švicar Gregor Deschwanden, varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 17:34
Preberite več
Razno
Prisluh

Katere sile pred volitvami manipulirajo s Slovenijo? (video)

Sta demokracija in nacionalna varnost talki političnih bojev? Bi se moral sestati Svet za nacionalno varnost (SNAV)?
Uroš Esih 14. 3. 2026 | 16:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Filozofija

Umrl je Jürgen Habermas

Nemški filozof, politolog in sociolog je bil eden najpomembnejših sodobnih mislecev. Njegova politična analiza je sooblikovala povojno intelektualno klimo.
14. 3. 2026 | 17:54
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Šok: Domen Prevc brez finala, Lanišek pridobil kar 15 mest

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal nad Oslom se je krstne zmage veselil Švicar Gregor Deschwanden, varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 17:34
Preberite več
Premium
Razno
Prisluh

Katere sile pred volitvami manipulirajo s Slovenijo? (video)

Sta demokracija in nacionalna varnost talki političnih bojev? Bi se moral sestati Svet za nacionalno varnost (SNAV)?
Uroš Esih 14. 3. 2026 | 16:41
Preberite več
