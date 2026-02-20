  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Italijanski zvezdnik zaradi težav z dihanjem brez boja za kolajne

Tommaso Giacomel je bil na biatlonski tekmi s skupinskim startom na dobri poti do svoje druge olimpijske kolajne, a je zaradi zdravstvenih težav odstopil.
Tommaso Giacomel je eden najboljših tekmovalcev te zime, nekaj časa je nosil tudi rumeno majico, še vedno pa je v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Franck Fife/AFP
Tommaso Giacomel je eden najboljših tekmovalcev te zime, nekaj časa je nosil tudi rumeno majico, še vedno pa je v boju za skupno zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Franck Fife/AFP
M. Ru.
20. 2. 2026 | 18:34
2:34
Biatlonski program na OI v Anterselvi se zaključuje s tekmama v skupinskem startu. Danes so bili na delu fantje, jutri pa bodo črto pod 25. zimskimi olimpijskimi igrami potegnile še biatlonke. Glede na rezultate v minuli sezoni so lahko domači navijači razmeroma nezadovoljni: Tommaso Giacomel je osvojil le eno srebro, ostali fantje pa niso prikazali ničesar omembe vrednega.

Jakov Fak zadnjič na olimpijskih igrah z mešanimi občutki

Drugače je sicer pri dekletih, kjer je Lisa Vitozzi postala olimpijska prvakinja v zasledovanju, skupaj z Dorotheo Wierer pa tudi jutri spada med glavne kandidatke za odličje. Po polovici današnje tekme je odlično kazalo tudi njunemu rojaku Tommasu Giacomelu, enemu najboljših tekmovalcev letošnje zime, ki pa je vmes zaradi zdravstvenih težav odstopil.

»Lahko rečem, da sem v redu, čeprav sem moral odstopiti, medtem ko sem vodil olimpijsko tekmo na domačem prizorišču,« se je oglasil na družabnih omrežjih. »Takoj po drugem streljanju leže je moje telo nekako prenehalo pravilno delovati in res sem imel težave z dihanjem in gibanjem, zato sem moral odstopiti. Najhujši občutek, kar sem jih doživel v življenju do zdaj,« je še zapisal.

Potem, ko je drugo streljanje zapustil na prvem mestu, je v nekaj kilometrih izgubil kar pol minute, v naslednjem kadru pa je že poklapano sedel ob progi. »V prvem delu tretjega kroga sem poskušal teči zelo počasi, a mi telo ni več dovoljevalo tekmovati.«

»To je uničujoče. Uničujoče je odstopiti, a danes proti lastnemu telesu nisem mogel storiti ničesar. Zagotovo to zame ni konec iger, kakršnega sem si želel, vendar nikoli ne bom obupal. Štiri leta hitro minejo in v Franciji bom poskusil znova.«

Zdaj Giacomela čakajo zdravstveni pregledi, da ugotovi, kaj je šlo narobe. Spomnimo, njegov tesni prijatelj je konec lanskega leta umrl zaradi srčnega zastoja in prav zato so v biatlonskem svetu tovrstne novice deležne še nekaj več pozornosti.

Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Jakov Fak zadnjič na olimpijskih igrah z mešanimi občutki

Zadnji moški olimpijski prvak v biatlonu je postal Johannes Dale-Skjevdal. Norvežani so bili tokrat boljši od Francozov. Jakov Fak natančen, a ne dovolj hiter.
20. 2. 2026 | 15:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Težave kombinatorca na zaletišču, Domen Prevc na obisku pri Avstrijcih

Olimpijski prvak na veliki skakalnici Domen Prevc je med olimpijskimi igrami obiskal avstrijsko hišo v Cortini. V slovenski hiši se je oglasil nogometni sodnik.
20. 2. 2026 | 07:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Največ na Kozjaku in Pohorju. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike.
20. 2. 2026 | 06:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
