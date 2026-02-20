Italijanski zvezdnik zaradi težav z dihanjem brez boja za kolajne

Biatlonski program na OI v Anterselvi se zaključuje s tekmama v skupinskem startu. Danes so bili na delu fantje, jutri pa bodo črto pod 25. zimskimi olimpijskimi igrami potegnile še biatlonke. Glede na rezultate v minuli sezoni so lahko domači navijači razmeroma nezadovoljni: Tommaso Giacomel je osvojil le eno srebro, ostali fantje pa niso prikazali ničesar omembe vrednega.

Drugače je sicer pri dekletih, kjer je Lisa Vitozzi postala olimpijska prvakinja v zasledovanju, skupaj z Dorotheo Wierer pa tudi jutri spada med glavne kandidatke za odličje. Po polovici današnje tekme je odlično kazalo tudi njunemu rojaku Tommasu Giacomelu, enemu najboljših tekmovalcev letošnje zime, ki pa je vmes zaradi zdravstvenih težav odstopil.

»Lahko rečem, da sem v redu, čeprav sem moral odstopiti, medtem ko sem vodil olimpijsko tekmo na domačem prizorišču,« se je oglasil na družabnih omrežjih. »Takoj po drugem streljanju leže je moje telo nekako prenehalo pravilno delovati in res sem imel težave z dihanjem in gibanjem, zato sem moral odstopiti. Najhujši občutek, kar sem jih doživel v življenju do zdaj,« je še zapisal.

Potem, ko je drugo streljanje zapustil na prvem mestu, je v nekaj kilometrih izgubil kar pol minute, v naslednjem kadru pa je že poklapano sedel ob progi. »V prvem delu tretjega kroga sem poskušal teči zelo počasi, a mi telo ni več dovoljevalo tekmovati.«

»To je uničujoče. Uničujoče je odstopiti, a danes proti lastnemu telesu nisem mogel storiti ničesar. Zagotovo to zame ni konec iger, kakršnega sem si želel, vendar nikoli ne bom obupal. Štiri leta hitro minejo in v Franciji bom poskusil znova.«

Zdaj Giacomela čakajo zdravstveni pregledi, da ugotovi, kaj je šlo narobe. Spomnimo, njegov tesni prijatelj je konec lanskega leta umrl zaradi srčnega zastoja in prav zato so v biatlonskem svetu tovrstne novice deležne še nekaj več pozornosti.