Italiji zaradi olimpijade napovedujejo milijarde

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja in za katere je Italija doslej porabila 3,5 milijarde evrov, naj bi italijanskemu gospodarstvu prinesle močne spodbude. Po ocenah univerz Bocconi (Milano) in Ca' Foscari (Benetke) naj bi igre ustvarile pozitivne gospodarske učinke v vrednosti 5,3 milijarde evrov.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija Apa, pa naj bi bili dolgoročni učinki še višji, saj na Apeninskem polotoku računajo na približno dva milijona obiskovalcev ter okoli tri milijarde televizijskih gledalcev po vsem svetu. Za nameček stroški iger ne predstavljajo le finančnega bremena. Skupno je pri pripravah na dogodek sodelovalo 340 italijanskih podjetij, ustvarjenih pa je bilo približno 36.000 novih delovnih mest, je v sredo v Rimu povedal italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini.

Po koncu tekmovanj bo regiji ostalo tudi 51 posodobljenih prometnih projektov in 47 športnih. Pomebni sta tudi olimpijski vasi v Milanu in Cortini, ki bosta po igrah služili kot domovanje študentov oz. nova turistični kapaciteta. V Italiji trdijo, da gre za »decentralizirane zimske igre«, saj bodo prizorišča razporejena na območju približno 22.000 kvadratnih kilometrov, kar je 10 odstotkov večje območje od Slovenije.

Finančni minister Giancarlo Giorgetti pa je poudaril, da velika športna tekmovanja pospešujejo nujne infrastrukturne projekte. Neposredni in posredni učinki na bruto domači proizvod so po njegovih besedah precejšnji, kar kažejo tudi izkušnje drugih olimpijskih mest.

Salvini je izpostavil tudi politično razsežnost iger. V luči mednarodnih napetosti upa, da bo olimpijski duh dialoga, spoštovanja in sodelovanja deloval tudi zunaj športa. Zato so bili na zimske olimpijske igre povabljeni veleposlaniki prav vseh držav, ki so zastopane v Rimu.