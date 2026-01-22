  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Italiji zaradi olimpijade napovedujejo milijarde

    Po ocenah dveh italijanskih univerz bodo olimpijske igre v Italiji ustvarile gospodarske učinke v vrednosti pet milijard evrov.
    Skupno je pri pripravah na dogodek sodelovalo 340 italijanskih podjetij, ustvarjenih pa je bilo približno 36.000 novih delovnih mest, je v sredo v Rimu povedal italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    T. E., STA
    22. 1. 2026 | 10:01
    22. 1. 2026 | 10:05
    A+A-

    Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini, ki bodo potekale od 6. do 22. februarja in za katere je Italija doslej porabila 3,5 milijarde evrov, naj bi italijanskemu gospodarstvu prinesle močne spodbude. Po ocenah univerz Bocconi (Milano) in Ca' Foscari (Benetke) naj bi igre ustvarile pozitivne gospodarske učinke v vrednosti 5,3 milijarde evrov.

    image_alt
    Športni spektakel, po katerem bo Italijane bolela glava

    Kot poroča avstrijska tiskovna agencija Apa, pa naj bi bili dolgoročni učinki še višji, saj na Apeninskem polotoku računajo na približno dva milijona obiskovalcev ter okoli tri milijarde televizijskih gledalcev po vsem svetu. Za nameček stroški iger ne predstavljajo le finančnega bremena. Skupno je pri pripravah na dogodek sodelovalo 340 italijanskih podjetij, ustvarjenih pa je bilo približno 36.000 novih delovnih mest, je v sredo v Rimu povedal italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini.

    Po koncu tekmovanj bo regiji ostalo tudi 51 posodobljenih prometnih projektov in 47 športnih. Pomebni sta tudi olimpijski vasi v Milanu in Cortini, ki bosta po igrah služili kot domovanje študentov oz. nova turistični kapaciteta. V Italiji trdijo, da gre za »decentralizirane zimske igre«, saj bodo prizorišča razporejena na območju približno 22.000 kvadratnih kilometrov, kar je 10 odstotkov večje območje od Slovenije.

    Finančni minister Giancarlo Giorgetti pa je poudaril, da velika športna tekmovanja pospešujejo nujne infrastrukturne projekte. Neposredni in posredni učinki na bruto domači proizvod so po njegovih besedah precejšnji, kar kažejo tudi izkušnje drugih olimpijskih mest.

    Salvini je izpostavil tudi politično razsežnost iger. V luči mednarodnih napetosti upa, da bo olimpijski duh dialoga, spoštovanja in sodelovanja deloval tudi zunaj športa. Zato so bili na zimske olimpijske igre povabljeni veleposlaniki prav vseh držav, ki so zastopane v Rimu.

    Šport  |  Zimski športi
    Boj za kolajne

    Znani so slovenski potniki na olimpijske igre

    Olimpijski komite Slovenije je predstavil 37 slovenskih športnikov, ki so si priborili nastop na prihajajočih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini.
    Matic Rupnik 20. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Arsenal nad Inter kot najhitrejša podzemna železnica

    Po zimskem oddihu v ligi prvakov danes derbi med vodilnima moštvoma italijanskega in angleškega prvenstva.
    Siniša Uroševič 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    V megli ob slovenski meji si je utirala pot h Cortini

    V sosednjem Trbižu je Ilka Štuhec tri tedne pred olimpijskim smukom prestala dober preizkus.
    Siniša Uroševič 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko sumčanje

    Smučarski koledar se spreminja, v Kranjski Gori so nezadovoljni

    Osnutek koledarja za naslednjo sezono alpskega smučanja predvideva dve slovenski tekmi, tako za moške kot za ženske, v mesecu januarju.
    22. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    S kom in kdaj za polfinale?

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 22:34
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    olimpijske igreItalijazimske olimpijske igreMilanoCortina d'Ampezzo

