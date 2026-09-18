Iz krize na vrh: Olle Dahlin se poslavlja od biatlona

»Bila je kriza – to ni bilo dobro upravljanje, ampak slabo upravljanje,« se Šved Olle Dahlin spominja razmer, v katerih je leta 2018 prevzel vodenje IBU. Njegov predhodnik Anders Besseberg, ki je bil na čelu zveze več kot dve desetletji, je moral odstopiti. Norveško sodišče ga je pozneje obsodilo zaradi hude korupcije in mu izreklo tri leta zapora. Ugotovilo je, da je sprejemal nedovoljene koristi in deloval v korist Rusije, tudi pri zadevah, povezanih z bojem proti dopingu. Besseberg še naprej zanika krivdo in je sodbe izpodbijal na višjih sodiščih. Zdaj pa se bo Dahlinov drugi mandat iztekel, edini kandidat za novega predsednika bo na sobotnem kongresu v Berchtesgadnu na Bavarskem naš Tim Farčnik.

Kriza je imela posledice tudi za olimpijsko gibanje. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je zaradi škandalov zamrznil financiranje IBU. Dahlin, nekdanji biatlonec in tekač na smučeh, se je lotil temeljite prenove. Pri tem mu je koristilo tudi več desetletij izkušenj iz poslovnega sveta, kjer je deloval v papirni in celulozni industriji.

»Vstopiš, pogledaš okoli sebe in narediš analizo. Postaviš strategijo, urediš organizacijo in jo nato izvedeš. In greš naprej,« je povedal za Reuters v pogovoru v Stockholmu. »Za fazo analize nismo potrebovali veliko časa,« je dodal s smehom.

Tim Farčnik bo prvi Slovenec, ki bo vodil Mednarodno biatlonsko zvezo. FOTO: Matej Družnik/Delo

IBU je imenovala zunanjo komisijo za pregled preteklega delovanja zveze in pripravo potrebnih reform. Leta 2019 je sprejela novo ustavo, ustanovila pa je tudi neodvisno enoto za integriteto biatlona, katere naloga je nadzorovati spoštovanje pravil in integriteto športa. »Očitno je bilo, da prej ni bilo dovolj preglednosti. Želeli smo zagotoviti transparentnost ter poskrbeti, da pride vse na dan in da je vse položeno na mizo,« je dejal Dahlin.

Biatlon privablja vse več gledalcev

Reforme niso bile omejene zgolj na upravljanje zveze. IBU je skušala biatlon približati širšemu občinstvu in ga razširiti tudi v manjše države. Uvedla je finančno podporo nacionalnim zvezam, preizkušala pa je tudi nove načine promocije športa, med drugim uporabo rolk in laserskih pušk.

Učinek je bil viden tudi na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Biatlonska tekmovanja si je ogledalo več kot 170.000 gledalcev, kar je predstavljalo približno 13 odstotkov vseh prodanih olimpijskih vstopnic. Dahlin pravi, da pri svojem osemletnem mandatu ne bi izpostavil posamezne reforme: »Ne vem, ali je ponos prava beseda, toda najdragocenejše se mi zdi veliko zaupanje, ki ga uživamo med vsemi našimi deležniki.« Pri tem je imel v mislih predvsem tri skupine: športnike, nacionalne zveze in organizacijske odbore.

Biatlon je med gledalci zelo priljubljen. FOTO: dokumentacija Dela

Rusija ostaja odprto vprašanje

Ena največjih odprtih tem ostaja položaj ruskih športnikov. Ti po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 še vedno ne smejo nastopati na tekmovanjih pod okriljem IBU. Dahlin meni, da bo njihova morebitna vrnitev mogoča šele po koncu vojne in izpolnitvi drugih pogojev. »Polna vojna proti eni od naših članic, Ukrajini, se mora končati. Upam, da se bo to zgodilo,« je dejal. »Program smo imeli že pred vojno ... zdaj pa je treba izpolniti še številne pogoje, da bo vrnitev mogoča. Veliko je še treba postoriti.«

Odšel bo s položaja, ne pa iz športa

Dahlin se mora posloviti zaradi omejitve mandatov, zapisane v ustavi IBU, ki jo je pomagal oblikovati. V izvršnem odboru zveze je namreč opravil dva mandata. Toda 72-letni Šved se od biatlona ne namerava zares posloviti. Ostal bo dejaven v športu, olimpijskem gibanju in pri prizadevanjih za boj proti dopingu.

»Kot pogosto pravim svojim kolegom: ne odhajam na luno,« je dejal. »V biatlon sem vpet že več kot 50 let. Moje srce je tam in če lahko prispevam k razvoju biatlona in mednarodnega športa, bom to tudi storil.«