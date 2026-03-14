Zimski športi

Izjemen preobrat Olimpije

Ljubljanski hokejisti so po hudem boju v gosteh strli odpor igralcev Bolzana in v četrtfinalu končnice ICEHL spet povedli v zmagah.
Hokejisti Olimpije so še drugič v tej končnici premagali Bolzano. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Š., STA
14. 3. 2026 | 22:40
14. 3. 2026 | 22:50
3:01
Hokejisti Olimpije so na tretji tekmi četrtfinala končnice ICEHL v gosteh po ekspresnem preobratu v zadnji tretjini s 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) strli odpor igralcev Bolzana. Izid v zmagah je zdaj 2:1 v korist ljubljanske zasedbe.

Potem ko so se Ljubljančani v prvih dveh tretjinah mučili s čvrsto italijansko zasedbo, so v zadnjem delu, natančneje v 48. minuti, potrebovali pičlih 38 sekund za popoln zasuk. Po vrsti so v polno zadeli Marcel Mahkovec, Andrew MacWilliam in Nicolai Meyer.

V rednem delu sta obe ekipi dobili po dve domači tekmi, končnica pa se je začela v znamenju gostujočih zmag. Olimpija je imela prednost v zmagah po torkovem uspehu v Bolzanu (3:2), a je morala v četrtek pred svojimi navijači priznati premoč tekmecem (1:2), ki so bil tudi tokrat na dobri poti do zmage.

V italijanski zasedbi je sprva blestel Matt Bradley, ki je po enkrat zadel v prvih dveh tretjinah. Že tako je njegovo moštvo prevladovalo in si pripravilo več izrazitih priložnosti (razmerje v strelih 22:12 po dveh tretjinah), čeprav je v prvih 40 minutah zapravilo štiri »power playe«.

V zadnjem delu so Ljubljančani pritisnili, nato pa za razliko od gostiteljev izkoristili hokejista več na ledu. V prvi sekundi 48. minute je zadel Mahkovec. Že 14 sekund pozneje pa je bilo na semaforju 2:2, ko je bila natančen MacWilliam. Popoln preobrat so gostje končali vsega 38 sekund po svojem prvem golu, ko je zadel še najboljši strelec rednega dela lige Meyer.

Igralci Bolzana so potrebovali nekaj časa, da so se otresli šoka in pritisnili proti vratom Olimpije. Toda v njih je bil zbran Dustin Tokarski, ki je ustavil 25 od 27 strelov, njegovi soigralci na ledu pa so dokaj zanesljivo zadržali prednost do konca dvoboja za novo pomembno zmago na tujem.

Bolzano – Olimpija 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Sparkasse Arena, gledalcev 3920, sodniki: Piragić, Zrnić (glavna), Puff, Zgonc.

Strelci: 1:0 – Bradley (Schneider, Frank, 3.), 2:0 – Bradley (Gildon, Seed, 28.), 1:2 – Mahkovec (Halbert, Sabolič 48.), 2:2 – MacWilliam (Gregorc, Drozg, 48.), 2:3 – Meyer (Drozg, 48.).

Kazenske minute: Bolzano 8, Olimpija 14 minut.

Ekipi igrata na štiri zmage, četrta tekma bo v torek v Ljubljani. Nato se bo serija vrnila v Bolzano na peto tekmo, ki bo v četrtek.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Šok: Domen Prevc brez finala, Lanišek pridobil kar 15 mest

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal nad Oslom se je krstne zmage veselil Švicar Gregor Deschwanden, varovanec slovenskega trenerja Bineta Norčiča.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 17:34
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Pred Niko se je priklonila tudi velika tekmica, Domen presenetil z odgovorom

Nekdanji vrhunski nemški skakalec o Prevcu: Človeku skoraj zmanjka besed ob vseh njegovih rekordih. Danes in jutri tekme na slovitem Holmenkollnu.
Miha Šimnovec 14. 3. 2026 | 07:26
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Paraolimpijske igre

Gesta Nemcev med rusko himno razburila Moskvo

Predstavnica za odnose z javnostmi pri ruskem zunanjem ministrstvu Marija Zaharova je bila ostra do nemških športnikov na paraolimpijskih igrah v Italiji.
Miha Šimnovec 13. 3. 2026 | 11:47
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

TJ Brennan kakor Hughes, Olimpija kakor Američani

Ljubljanski hokejisti so v 49. kolu ICEHL v gosteh premagali igralce kluba Black Wings Linz.
22. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Domovina hokeja ostala brez zlate lovorike na OI

V razburljivem finalu olimpijskih iger so hokejisti reprezentance ZDA po hudem boju strli odpor favoriziranih Kanadčanov.
Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 16:59
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Konflikt v Iranu

Iran v primeru napada na energetsko infrastrukturo grozi ameriškim podjetjem

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
14. 3. 2026 | 07:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Z njim delajo kot s Kobejem Bryantom, zato Dončić nikoli ne bo MVP

Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Skrita kamera

Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

Filmski izdelki neznanega porekla so nov element predvolilnega odločanja. Sporočilo izdelkov je večplastno.
Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Izjemen preobrat Olimpije

Ljubljanski hokejisti so po hudem boju v gosteh strli odpor igralcev Bolzana in v četrtfinalu končnice ICEHL spet povedli v zmagah.
14. 3. 2026 | 22:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za EP

Visoka zmaga Slovenk

Naše košarkarice so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 brez večjih težav odpravile Estonke.
14. 3. 2026 | 20:42
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Rock'n'roll

Poslovil se je legendarni kitarist Phil Campbell

Campbell se je leta 1984 pridružil pionirski skupini Motörhead in igral z njimi vse do njihovega razpada leta 2015 po smrti ustanovitelja Lemmyja Kilmistra.
14. 3. 2026 | 20:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Španska liga

Oblaka ustavile bolečine, Maročan uščipnil Norvežana za moškost

Nogometaši madridskega Atletica so za 17. zmago v tej sezoni španskega prvenstva premagali igralce Getafeja.
14. 3. 2026 | 19:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Italijanska zvezdnica potrdila zlato z OI, kar 11 kazenskih krogov Lampičeve

Najvišje uvrščena slovenska biatlonka na današnjem zasledovanju za svetovni pokal v Estoniji je bila Polona Klemenčič.
14. 3. 2026 | 19:16
Preberite več
