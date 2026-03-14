Izjemen preobrat Olimpije

Hokejisti Olimpije so na tretji tekmi četrtfinala končnice ICEHL v gosteh po ekspresnem preobratu v zadnji tretjini s 3:2 (0:1, 0:1, 3:0) strli odpor igralcev Bolzana. Izid v zmagah je zdaj 2:1 v korist ljubljanske zasedbe.

Potem ko so se Ljubljančani v prvih dveh tretjinah mučili s čvrsto italijansko zasedbo, so v zadnjem delu, natančneje v 48. minuti, potrebovali pičlih 38 sekund za popoln zasuk. Po vrsti so v polno zadeli Marcel Mahkovec, Andrew MacWilliam in Nicolai Meyer.

V rednem delu sta obe ekipi dobili po dve domači tekmi, končnica pa se je začela v znamenju gostujočih zmag. Olimpija je imela prednost v zmagah po torkovem uspehu v Bolzanu (3:2), a je morala v četrtek pred svojimi navijači priznati premoč tekmecem (1:2), ki so bil tudi tokrat na dobri poti do zmage.

V italijanski zasedbi je sprva blestel Matt Bradley, ki je po enkrat zadel v prvih dveh tretjinah. Že tako je njegovo moštvo prevladovalo in si pripravilo več izrazitih priložnosti (razmerje v strelih 22:12 po dveh tretjinah), čeprav je v prvih 40 minutah zapravilo štiri »power playe«.

V zadnjem delu so Ljubljančani pritisnili, nato pa za razliko od gostiteljev izkoristili hokejista več na ledu. V prvi sekundi 48. minute je zadel Mahkovec. Že 14 sekund pozneje pa je bilo na semaforju 2:2, ko je bila natančen MacWilliam. Popoln preobrat so gostje končali vsega 38 sekund po svojem prvem golu, ko je zadel še najboljši strelec rednega dela lige Meyer.

Igralci Bolzana so potrebovali nekaj časa, da so se otresli šoka in pritisnili proti vratom Olimpije. Toda v njih je bil zbran Dustin Tokarski, ki je ustavil 25 od 27 strelov, njegovi soigralci na ledu pa so dokaj zanesljivo zadržali prednost do konca dvoboja za novo pomembno zmago na tujem.

Bolzano – Olimpija 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Sparkasse Arena, gledalcev 3920, sodniki: Piragić, Zrnić (glavna), Puff, Zgonc. Strelci: 1:0 – Bradley (Schneider, Frank, 3.), 2:0 – Bradley (Gildon, Seed, 28.), 1:2 – Mahkovec (Halbert, Sabolič 48.), 2:2 – MacWilliam (Gregorc, Drozg, 48.), 2:3 – Meyer (Drozg, 48.). Kazenske minute: Bolzano 8, Olimpija 14 minut.

Ekipi igrata na štiri zmage, četrta tekma bo v torek v Ljubljani. Nato se bo serija vrnila v Bolzano na peto tekmo, ki bo v četrtek.