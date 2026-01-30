  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Izjemna Ema Volavšek do stopničk, na olimpijskih igrah pa je ne bo

    Velik uspeh slovenske nordijske kombinatorke, ki je za le 1,3 točke zgrešila prvo zmago v svetovnem pokalu. Žal pa šport še vedno razlikuje med spoloma.
    Velik uspeh Eme Volavšek. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Velik uspeh Eme Volavšek. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    M. Ru., STA
    30. 1. 2026 | 17:14
    3:17
    A+A-

    Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tekmi svetovnega pokala s skupinskim startom v avstrijskem Seefeldu zasedla drugo mesto in se po štirih letih spet zavihtela na zmagovalni oder. Teja Pavec je bila 18., 22. pa Silva Verbič.

    image_alt
    Ema Volavšek do izida sezone

    Volavšek v cilj petkilometrskega teka prišla kot sedma, nato pa z zelo dobrim skokom 100,5 metra vodila skoraj povsem do konca, ko jo je za vsega 1,3 točke mlada Američanka Alexa Brabec, tretja po teku, skočila pa je meter manj od Slovenke. Tretja je bila najboljša kombinatorka sezone, Norvežanka Ida Marie Hagen s 7,6 točkami zaostanka. Teja Pavec je zasedla 18. mesto, Silva Verbič je končala štiri mesta za njo.

    »Današnja tekma se je iztekla odlično. Mogoče se je začela malo slabše v teku. Tudi smuči niso bile najboljše, a sem še vseeno dobro opravila. Potem pa mi je na tekmi končno uspel tak skok, kot jih kažem tudi na treningu. Končno sem nazaj na stopničkah. Nikoli pa si ne bi mislila, da bo to na tekmi s skupinskim štartom, saj je to veliko bolj skakalna kot tekaška tekma,« je bila po tekmi vesela Volavšek.

    Ema Volavšek je stopila na stopničke za zmagovalke. FOTO: Barbara Gindl/AFP
    Ema Volavšek je stopila na stopničke za zmagovalke. FOTO: Barbara Gindl/AFP

    Fantje gredo na olimpijske igre, dekleta bodo ostala doma

    Preizkušnjo kombinatorcev na 10 km, moška tekma je bila tudi generalka za bližnje olimpijske igre, je dobil Avstrijec Johannes Lamparter, le pol točke je zaostal rojak Stefan Rettenegger, tretji je bil Norvežan Andreas Skoglund, ki je zaostal 4,4 točke. Slovenska predstavnika nista imela najboljšega dne. Vid Vrhovnik je po slabšem tekaške dosežku končal na 37. mestu, brez točk je na 48. mestu ostal Gašper Brecl.

    Ker bodo na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v nordijski kombinaciji tekmovali le moški, so nordijske kombinatorke pred začetkom tekme svetovnega pokala v Seefeldu pripravile protest. Pred startom petkove tekme s skupinskim startom so s tekaškimi palicami naredile črko X kot simbol gesla »brez izjem« (no exceptions).

    Nordijska kombinacija ostaja edina zimska disciplina, ki od prvih zimskih iger leta 1924 ostaja rezervirana izključno za moške, čeprav so tekmovalke prepričane, da je šport dovolj razvit in razširjen za sprejem v olimpijsko družino.

    »Točnega roka za analizo nordijske kombinacije kot olimpijskega športa in vključitve nas žensk ne poznamo. MOK je sporočil, da enkrat po koncu iger, a prvič je bilo rečeno, da bo odločitev sprejeta že jeseni,« je v pogovoru za MMC RTV povedala najboljša slovenska nordijska kombinatorka.

    nordijska kombinacijaEma VolavšekSilva VerbičGašper BreclGyda Westvold HansenVid VrhovnikGoran JanusTeja Pavecolimpijske igreLasse Ottesen

