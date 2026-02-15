  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Izjemni Johannes Klaebo je zdaj najboljši olimpijec vseh časov

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo je v štafeti še devetič postal olimpijski prvak in je zdaj najboljši olimpijec vseh časov.
Johannes Klaebo je zdaj najboljši olimpijec vseh časov, ima devet zlatih kolajn. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Johannes Klaebo je zdaj najboljši olimpijec vseh časov, ima devet zlatih kolajn. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Š. R., STA
15. 2. 2026 | 13:20
15. 2. 2026 | 13:24
1:37
A+A-

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo se je po današnji štafetni tekmi v Teseru na 4 x 7,5 kilometra vpisal v olimpijsko zgodovino. Osvojil je namreč rekordno deveto zlato medaljo na olimpijskih igrah in je zdaj sam na lestvici najboljših olimpijcev vseh časov.

image_alt
Najboljša uvrstitev Faka, francoska kapitulacija na zadnjem streljanju

Petnajstkratni svetovni prvak je v petek dobil tekmo na deset kilometrov v prosti tehniki, kar je bila njegova osma zlata medalja. Že pred tem pa je na letošnjih igrah premagal vse tekmece v skiatlonu in sprintu v klasični tehniki.

S petkovo osmo zlato medaljo se je na lestvici rekorderjev izenačil z rojaki, tekačico in tekačem Marit Bjoergen in Bjoernom Daehliejem ter biatloncem Olejem Einarjem Bjoerndalnom, danes pa je vse že pustil za seboj.

Na teh igrah je Klaebo navdušil tudi z viralnim šprintom navkreber, ki je bil na meji mogočega. FOTO: Javier Soriano/AFP
Na teh igrah je Klaebo navdušil tudi z viralnim šprintom navkreber, ki je bil na meji mogočega. FOTO: Javier Soriano/AFP

Norveška štafeta, poleg Klaeba so nastopili še Emil Iversen, Martin Nyenget in Einar Hedegart, je upravičila status favorita in v štafetni preizkušnji prepričljivo zmagala pred Francijo in Italijo.

image_alt
Italijanska veteranka v Cortini piše novo poglavje pravljice

Čeprav že ima rekord, bo lahko Klaebo bero olimpijskih medalj do konca iger še povečal, saj ga čakata še nastopa na 50-kilometrski posamični preizkušnji ter v ekipnem sprintu.

