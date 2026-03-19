Zimski športi

Izkoristili že prvo priložnost in prišli v polfinale

Olimpijini hokejisti zablesteli v odločilnih trenutkih 5. četrtfinalne tekme ICEHL, ugnali Bolzano in se s skupnim izidom 4:1 v zmagah uvrstili v polfinale.
Hokejisti Olimpije se zasluženo veselijo uvrstitve v polfinale ICEHL. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel/Delo
Hokejisti Olimpije se zasluženo veselijo uvrstitve v polfinale ICEHL. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel/Delo
Siniša Uroševič
19. 3. 2026 | 22:09
Zeleno-bela pravljica na ledu je dobila novo poglavje. Olimpija je namreč na poti v tako želeni polfinale razširjene avstrijske lige (ICEHL) preskočila visoko oviro dvakratnega zmagovalca tekmovanja iz Bolzana, ga kar trikrat premagala na njegovem delu, s skupnim izidom 4:1 v zmagah pa si zelo zasluženo priigral uvrstitev med najboljše štiri. V tej ligi prvič po dolgih 14 letih. Za vizum finala, v katerem je nastopila le v sezoni 2007/08, se bo pomerila s hokejisti iz Gradca.

Bolzano: Olimpija 1:4 (0:1, 0:0, 1:3); skupno 1:4 

Sparkasse Arena v Bolzanu, gledalcev 3000.

Strelci: 0:1 – Mahkovec (Petan, Sabolič, 13), 1:1 – DiGiacinto (Frigo, Mantenuto, 45), 1:2 – Boychuk (52), 1:3 – Mahkovec (59-EN), 1:4 – Boychuk (60).

Streli na vrata: Bolzano35, Olimpija 24.

Kazenske minute: Bolzano 6, Olimpija 8.

Olimpija: Tokarski, Kolin; Ćosić, Brennan, Meyer, Boychuk, Mehle; Halbert, McNeill, Mahkovec, Petan, Sabolič; Gregorc, MacWilliam, Kapel, Quince, Ž. Pance; Crnović, Bukovec, Beričič, R. Bohinc.

Bolzano je znano hokejsko mesto, vendar ozračje na tej 5. tekmi le ni bilo tako ognjevito kot dva dni prej v razprodanem Tivoliju. Ljubljančane je res presekalo spoznanje, da v tem južnotirolskem večeru ne bosta igrala Jan Drozg in Nik Simšič, niso pa se ustrašili tekmeca in so se mu v uvodni tretjini izjemno zoperstavili.

Takrat je Olimpija zabila vodilni gol, glede na prikazano pa je zapravila še nekaj priložnosti za višje vodstvo. Med drugim je vodilni branilec zeleno-belih T. J. Brennan zadel vratnico. V drugem delu se je nato zgodba zasukala, Bolzano je pritisnil, obramba zmajev je bila na hudih preizkušnjah, njihov vratar Dustin Tokarski pa je ohranjal zanesljivost.

V ključnih trenutkih so bili zmaji bolj zbrani. Foto Voranc Vogel
V ključnih trenutkih so bili zmaji bolj zbrani. Foto Voranc Vogel

Nato pa so v zadnji tretjini gostitelji le izenačil, jasno je bilo, da bo do konca sledi hud boj, morda tudi s podaljškom. A preprečil ga je izkušeni Zach Boychuk, zadel za Olimpijino novo vodstvo na tekmi in odprl vrata polfinala. O tem ni bilo več nikakršnega dvoma, ko je zadel v prazno mrežo Mahkovec in slavje v ljubljanskem taboru se je lahko začelo.

Olimpija se zdaj lahko v miru pripravi na veliko hokejsko bitko s tekmeci iz Gradca, vodilnimi po rednem tekmovanja, v drugem paru polfinala se bo Pustertal pomeril z zmagovalcem med KAC in Fehervarjem. Celovčani v seriji na štiri zmage vodijo z 2:1.

