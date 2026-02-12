Šampionski nastop italijanske tigrice

Italijanska alpska smučarka Federica Brignone je postala olimpijska prvakinja v superveleslalomu. Drugo mesta je zasedla Francozinja Romane Miradoli (+0,41), ki je za Francijo osvojila prvo medaljo v alpskem smučanju na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, bronasto kolajno je osvojila Avstrijka Cornelia Hütter (+0,52). Na progi Olympia delle Tofane je odstopilo več smučark, med drugim olimpijska podprvakinja v smuku Emma Aicher in glavna kandidatka za zmago Italijanka Sofia Goggia.

Petinitridesetletna Federica Brignone je po koncu lanskih tekmovanj najvišje ravni nastopila na italijanskem državnem prvenstvu, na katerem je padla in utrpela dvojni zlom golenice in mečnice v levi nogi ter si strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Po padcu je vztrajno verjela, da je nastop na domačih igrah dosegljiv. Zadnjo operacijo je prestala julija, v svetovni pokal se je vrnila januarja. Na prvi tekmi po vrnitvi je Italijanka na Kronplatzu dosegla šesto mesto.

Brignonejeva je dvakratna zmagovalka skupnega seštevka sezone v alpskem smučanju, dvakratna svetovna prvakinja, na olimpijskih igrah pa je do sedaj dvakrat osvojila bronasto kolajno in enkrat srebrno. Sedaj je postala tretja Italijanka z olimpijskim superveleslalomskim zlatom po Danieli Ceccarelli (2002) in Deborah Compagnoni (1992). Ta disciplina je bila prvič del olimpijskega progama leta 1988 v Calgaryju.

Odstopila tudi Ilka Štuhec

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je danes v Cortini d'Ampezzo nastopila na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v karieri. Kot zadnja zabeležka nastopov Štuhčeve pod petimi krogi bo zapisan superveleslalom, na katerem pa je končala brez uvrstitve. Sredi proge je zaradi napake odstopila.

Kljub veliki želji Štuhec v Cortini d'Ampezzo ni dosegla odmevnega dosežka. Spomladanske razmere niso bile pisane na kožo 35-letni Mariborčanki, ki je sicer na tem ikoničnem prizorišču tekmovanj alpskih smučark že smučala vrhunsko. Gre za eno najuspešnejših prizorišč slovenske specialistke za smuk in superveleslalom.

Mariborčanki se zdaj tudi zadnja olimpijsko priložnost ni izšla po načrtih. Neprepričljiva je bila že, ko se je pognala s starta. Hitra, a hkrati tehnično zelo zahtevna postavitev na progi, ji ni ustrezala, v tehnično najzahtevnejšem odseku je zapeljala iz smeri in ni mogla ujeti naslednjih vrat.

Ilka Štuhec je na zadnjem olimpijskem nastopu odstopila. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V Cortini d'Ampezzo se je Slovenka sicer šestkrat v karieri prebila na oder za zmagovalke, od tega je dvakrat zmagala. Na progi Olympia delle Tofane je leta 2017 zmagala v superveleslalomu, leta 2023 pa v smuku. Danes pa ni bila v formi za odmevnejši dosežek, že razmere so bile slabše z meglo v zgornjem delu in zahtevno podlago.

Štuhčeva ima impresivno kolekcijo najvidnejših dosežkov, na odru za zmagovalke je v svetovnem pokalu stala 22-krat, od tega ima 11 zmag. Je lastnica dveh naslovov svetovne prvakinje v smuku, slavila je v letih 2017 in 2019 zapovrstjo. Bo pa v njeni biografiji en primanjkljaj, v zbirki ji manjka olimpijsko odličje.