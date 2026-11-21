Švedska smučarka Anna Swenn Larsson vodi po prvi vožnji slalomske preizkušnje v Gurglu. Izkoristila je boljše vremenske razmere na začetku tekme in si tako priborila najboljše izhodišče za drugi tek. Najbolj se ji je približala albanska predstavnica Lara Colturi, ki za 35-letno Švedinjo zaostaja za 24 stotink.

Anna Swenn Larson s številko dve je v cilj prispela kot prva, potem ko je Švicarka Wendy Holdener odstopila. Iz elitne sedmerice se je pod sekundo zaostanka spustila le Colturijeva, nato pa se je vidljivost močno izboljšala tik pred nastopom prve slovenske tekmovalke Andreje Slokar. A Ajdovki tega ni uspelo izkoristiti, saj je storila napako pred drugim merjenjem vmesnega časa. V cilj je prišla z zaostankom 2,81 sekunde.

Po Slokarjevi je več smučarkam uspel odličen nastop v boljših pogojih. Lara Della Mea iz Italije je skočila na tretje mesto (+0,26), Latvijka Dženifera Germane (+0,39) je četrta, Hanna Aronson Elfmann (+0,45) peta. Slovenka Neja Dvornik je nastopila s številko 18, a ni ujela pravega ritma in za vodilno zaostala za 1,81 sekunde. Nika Tomšič (44.), ki se na prvem slalomu v Leviju ni uvrstila med dobitnice točk, je presenetila in postavila najboljši čas med Slovenkami. Uvrstila se je na 20. mesto (+1,70), Dvornikova je trenutno 21., Slokarjeva 39. in ne bo nastopila v drugem teku.

Neja Dvornik za vodilno zaostaja za 1,81 sekunde. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Lanska zmagovalka Mikaela Shiffrin se je odločila, da bo tekmi v Leviju in Gurglu izpustila, vrnila se bo naslednji teden v Killingtonu. Drugi tek se bo začel ob 13.30.