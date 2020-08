Jaka Hvala končuje svojo športno pot

Ljubljana – Dolgoletni slovenski reprezentant v smučarskih skokih Jaka Hvala se je po temeljitem razmisleku odločil, da konča svojo športno pot.



»Ponosen sem na to, da mi je na tej poti uspelo uresničiti vse otroške sanje: nastopati za reprezentanco, poleteti prek 200 metrov, nastopiti na olimpijskih igrah, zmagati v svetovnem pokalu ...« je na družbenem omrežju facebook sporočil 27-letni smučarski skakalec s Ponikev na Tolminskem, ki je največji uspeh dosegel februarja 2013 v Klingenthalu, kjer je ugnal vso svetovno elito.



»Čas je, da začnem slediti novim sanjam in še kje napišem kakšno lepo zgodbo,« je še zapisal Hvala in se zahvalil vsem, ki so bili na tej poti z njim v dobrem in slabem. »Hvala predvsem družini, trenerjem in vsem strokovnim delavcem, sponzorjem, sotekmovalcem in prijateljem!«