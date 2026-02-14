Anthonyjeva prišla do zadoščenja

Avstralka Jakara Anthony je na zimskih olimpijskih igrah osvojila zlato kolajno na grbinah ter si s tem popravila vtis po razočaranju na posamični tekmi. Srebro je pripadlo Američanki Jaelin Kauf, bron pa njeni rojakinji Elizabeth Lemley v Livignu. Dvojne grbine so nova olimpijska disciplina, v kateri se smučarke pomerijo v izločilnih dvobojih: dve tekmovalki hkrati tekmujeta na vzporednih grbinastih progah. Pomembna je hitrost, a odločilne so tudi zavoji in akrobatski skoki.

Anthonyjeva je ciljno črto prečkala za drobec sekunde pred Kaufovo, vendar je morala počakati na končno oceno sodnikov. Ko je videla, da je dosegla 20 točk, Kaufova pa 15, se je nasmehnila in zmagoslavno dvignila roke v zrak. Skupina avstralskih navijačev je ob progi navdušeno vzklikala in mahala z rumenimi napihljivimi kenguruji.

Anthonyjeva se je veselila drugega zlata. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Na podelitvi medalj se je Anthonyjeva široko nasmehnila, ko je proslavila dosežek, da je postala prva Avstralka z dvema zlatima kolajnama. Veljala je za glavno favoritko v posamični preizkušnji, a je v drugi vožnji izgubila ravnotežje in končala na osmem mestu. Sedemindvajsetletnica je bila olimpijska prvakinja v smučanju prostega sloga na grbinah že na igrah v Pekingu leta 2022, štiri leta prej pa se je v Pjongčangu uvrstila na četrto mesto.