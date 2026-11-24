Slovenski biatlonec Jakov Fak je že dolgo časa eden izmed najpriljubljenejših slovenskih športnikov. Četudi je imel lani v načrtu konec bogate in uspešne športne poti, mu je načrte prekrižala poškodba. Izpustil je večino sezone, uspešno pa se je vrnil na olimpijskih igrah v Anterselvi v Italiji. Letos, tako pravi, je poškodba že preteklost. Prvi pravi test ga čaka v četrtek s posamično tekmo na 20 kilometrov – prav v tej disciplini je dosegel nekatere svoje največje uspehe. Pred sezono ob vprašanjih o rezultatskih pričakovanjih ostaja skrivnosten. »Zdrav in čim višje uvrščen, to je edini cilj. Na vsaki tekmi moram pokazati svoj najboljši biatlon, torej kombinacijo teka in streljanja,« je povedal. Vseeno pa dodaja, da je deseterica še vedno povsem realen rezultat. Slovenska ekipa v ...