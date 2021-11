Jakov Fak je res zbolel, a kot vedno se bo vrnil hitro

Že več kot desetletje je naokrog, odkar je Jakov Fak okrepil slovensko biatlonsko reprezentanco in odtlej kot šampion najvišje ravni vedno znova na predstavitvah sezone pritegnil največ pozornosti. Tokrat pa v Ljubljani ni bilo tako: Fak je obležal s povišano telesno temperaturo v domači postelji, zato ga ni bilo med navzočimi na predstavitvi izbrane vrste, ki bo naslednji teden štartala v novo sezono svetovnega pokala. Slovenski cilji so visoki, novi glavni trener moške vrste Janez Marič navzlic virozi prvega aduta odganja preplah.

«Tako je to, ko imaš male otroke doma, pa lahko v vrtcu ali kje drugje staknejo kakšno virozo in potem to ostane v domači hiši. Zdaj je tri dni doma, ni hujšega, sploh pa je zanj že značilno, da se hitro pobere po kakšnem zdravstvenem zapletu,« je povedal Marič, nekoč kot reprezentant vrsto let sostanovalec našega najboljšega biatlonca. Ko je slednji, denimo, osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka (marca 2012 v Ruhpoldingu), je vsem navzočim dodobra ostalo v spominu slavje v Slovenski hiši, prav Marič pa je bil med tistimi, ki so se najbolj iskreno veselili prijateljevega uspeha.

Zdaj je Blejec s prebivališčem v Bohinju naslednik Uroša Velepca na trenerski klopi, olimpijska zima zanj seveda v novi vlogi predstavlja prav poseben izziv. Marič je sicer med člani izbrane vrste že dosegal lepe uspehe kot trener mladincev, med katerimi sta nase še posebej opozorila Alex Cisar in Lovro Planko. Oba sta zdaj že pri članski izbrani vrsti, pri kateri bodo ob omenjenem Faku še Klemen Bauer, Miha Dovžan, Rok Tršan in Anton Vidmar. Ta sedmerica se bo potegovala za pet štartnih mest na eni tekmi za svetovni pokal, kolikor pač znaša kvota slovenske moške vrste. Za začetek bo prihodnji teden na Švedskem šest tekmovalcev, uvodna postaja sezone v Östersundu vedno znova ponuja zelo pisano paleto disciplin, in tako naj bi se vseh šest razvrstilo v dobrem tednu prvih preizkušenj v sezoni. Med omenjeni na prvi postaji ne bo le Cisarja, ki bo v sezono štartal na pokalu IBU, torej v drugem kakovostnem razredu.

Janeza Mariča v olimpijski zimi čaka prav poseben izziv, prvič doslej bo vodil člansko moško zasedbo biatlonske reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

«Naš cilj bo z moško ekipo obdržati uvrstitev med najboljšo deseterico v pokalu narodov in tako pet štartnih mest tudi za v prihodnje,« je podčrtal vodja panoge Janez Ožbolt in dodal jasno željo o uvrstitvi med sezono tudi na stopničko kot tudi enem biatloncu med najboljših 10 v končni razvrstitvi svetovnega pokala. Realno je seveda, da bo prvi kandidat za to Fak, doslej dvakrat svetovni prvak in na zadnjih OI v Južni Koreji s srebrno kolajno najuspešnejši slovenski udeleženec.

Ob odsotnosti udarnega aduta Jakova Faka so se predstavili naši biatlonci, z leve: Alex Cisar, Tais Vozelj, Anton Vidmar, Polona Klemenčič, Lovro Planko, Živa Klemenčič, Miha Dovžan, Nika Vindišar, Rok Tršan in Klemen Bauer. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med žensko karavano cilji z mlado ekipo kajpak ne morejo biti tako visoko, vseeno pa je tudi Ožbolt podčrtal željo o dveh, ki bi se uvrščali med dobitnice točk. Ekipno bo ženska vrsta pod vodstvom trenerke Andreje Mali, vrsto let Maričeve reprezentančne kolegice v tekmovalnih vodah, merila na ohranitev kvote treh tekmovalk za nastop na posamezni tekmi oz. končno uvrstitev med 20 v pokalu narodov. Na uvodno tekmo sezone v Östersund bodo odpotovale Živa in Polona Klemenčič ter Nika Vindišar. Med mlajšimi močmi pa v prihodnje stavijo na Tais Vozelj in še najstnico Leno Repinc.

V preteklosti bi se sicer naša izbrana vrsta že prej odpravila na evropski sever, zdaj pa so razmere na Pokljuki z zasneženo progo na že tako visoki ravni, da trener Marič kar ne more skriti navdušenja: »Nikdar že od prvih novembrskih dni na tej naši planoti nismo imeli tako zasnežene proge. Res bi bilo nesmiselno prezgodaj odpotovati na tuje ...«