Jakov Fak nazaj med deseterico: Jezen sem, s tem ne smem biti zadovoljen

Izkušeni slovenski biatlonec Jakov Fak, ki se je večino letošnje sezone boril s poškodbo meniskusa, je na prvi tekmi po olimpijskih igrah nastopil izvrstno in končal na odličnem sedmem mestu. Pokril je prav vse tarče, tekaško pa še ni v optimalni pripravljenosti – za zmagovalcem Ericom Perrotom iz Francije je zaostal 2:22, čeprav je bil po četrtem streljanju celo peti.

Fak je največ časa pustil na progi, kjer je bil v prvih kilometrih še konkurenčen tekmecem, nato pa je v nadaljevanju sistematično izgubljal. Vidi se, da se njegova forma strmo vzpenja, a zavoljo dveomesečne bolniške odsotnosti razumljivo še vedno ni najbolje pripravljen.

»Lahko sem zadovoljen s strelskim delom tekmovanja, tekaško pa žal nisem bil dovolj hiter za boljšo uvrstitev. V zadnjem krogu sem izgubil dve mesti in to me jezi. S tem ne smem biti zadovoljen in želim si, da bom jutri na štafeti dobro oddelal s svojim nastopom. Na nedeljski tekmi s skupinskim štartom bom poskusil nastopiti bolje,« je za Smučarsko zvezo Slovenije po tekmi dejal Fak.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Arberju je Ruj Grošelj Simić na tekmi s skupinskim štartom osvojil odlično četrto mesto ter dokazal, da je prihodnost biatlona tudi pri nas svetla. Med dekleti smo veliko pričakovali od Mance Caserman, ki je zaradi težav z orožjem odstopila, Ela Sever je bila 12.

Razmeroma veliko tekmovalcev je danes pokrilo prav vseh dvajset tarč. Razumljivo so bili med njimi vsi uvrščeni zelo visoko, med njimi tudi prvi štirje na današnji tekmi. Eric Perrot, ki ima sedaj v skupnem seštevku že zelo ugodno prednost, je za pol minute premagal Norvežana Sturlo Holma Lægreida, tretji je bil Vetle Christiansen.

Eric Perrot je na dobri poti k zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Dobro sta nastop začela tudi Toni Vidmar in Lovro Planko. Slednjemu se strelski nastopi spet niso najbolj posrečili, letos bolje tekmuje na preizkušnjah z zgolj dvema streljanjema, danes pa je naš najboljši tekmovalec v skupnem seštevku svetovnega pokala s tremi minutami pribitka končal tik za mesti, ki prinašajo točke svetovnega pokala.

Veliko boljši je bil tokrat na strelski preprogi Vidmar, ki je eno tarčo zgrešil le na drugem streljanju, kar ga je ob nekoliko slabšem teku postavilo na 23. mesto. Miha Dovžan je zgrešil dvakrat, izkušnje v svetovnem pokalu pa je nabiral tudi Matic Repnik.

»S tekmo moramo biti zadovoljni. Jakov Fak je naredil odličen rezultat, spet je nazaj. Tudi Toni Vidmar je dobro oddelal z enim zgrešenim strelom, do točke za svetovni pokal pa je prišel še Miha Dovžan. Žal to ni uspelo Lovru Planku, ki je točke izgubil za eno mesto. Če bi imeli med dobitniki točk vse štiri tekmovalce, bi bilo to perfektno. Še vedno pa lahko tekmo ocenim kot zelo dobro,« je tekmo opisal slovenski selektor Janez Marič.

Fak se je tako prebil tudi na tekmo s skupinskim štartom, ki je na sporedu v nedeljo, jutri pa tekmovalce čaka štafetna tekma.