Polona Klemenčič in Jakov Fak sta na prvi ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v Kontiolahtiju zasedla 13. mesto. Slovenca sta bila po polovici preizkušnje mešanih parov 21., nato pa sta na zadnjih treh streljanjih pokrila vseh 15 tarč brez poprav. Za zmagovalcema, Švedoma Ello Halvarsson in Sebastianom Samuelssonom, sta zaostala dobri dve minuti. Mešana štafeta sedemnajsta.

Klemenčičeva je v prvem nastopu tako leže kot stoje potrebovala po en dodatni naboj. Faku je predala na 16. mestu, dobrih 34 sekund za takrat vodilno Finsko. Izkušeni slovenski biatlonec je moral po obeh streljanjih v kazenski krog. Po prvem je Slovenija zdrsnila na 24. mesto, ob predaji pa je bila 21. z zaostankom minute in 44,7 sekunde.

»Žal smo po moji zaslugi dosegli precej slabši rezultat, kot smo ga pričakovali. Težave sem imel na prvi menjavi ter pri streljanju v ležečem in stoječem položaju. Naredil sem preveč napak oziroma šel v dva kazenska kroga. Zaradi tega smo padli zelo nizko, potem pa je Polona precej popravila naš položaj,« je po tekmi povedal Fak.

Klemenčičeva je v drugem nastopu leže potrebovala še eno popravo, stoje pa je zadela vseh pet tarč in Faku predala kot 16. Tudi Fak v drugem nastopu ni zgrešil. Že po postanku leže je napredoval na 12. mesto, v zadnjem krogu pa skušal ujeti enajstega Estonca Reneja Zahkno. Ta je ostal pred njim, v ciljnem šprintu pa je Faka prehitel še Američan Campbell Wright, zmagovalec uvodne posamične tekme.

»Tudi v drugi menjavi je bil moj nastop precej boljši, še posebej streljanje, a je bilo žal dovolj le za 13. mesto,« je dodal Fak.

Grenlandija presenetila s petim mestom

Samuelsson je v zadnjem krogu zadržal prednost pred Justusom Strelowom, ki je zadnje streljanje zapustil kot četrti, 7,7 sekunde za Švedom. Nemec se je v zaključku prebil na drugo mesto in zaostal le 2,9 sekunde. Francoz Eric Perrot je obdržal tretje mesto pred Norveško, na peto pa se je med 26 prijavljenimi reprezentancami uvrstila Grenlandija, ki je na vsej tekmi potrebovala le en dodatni naboj.

V štafeti naši z manj izkušeno ekipo

Slovenijo so v mešani štafeti zastopali Lena Repinc, Manca Caserman, Aljaž Omejc in Lovro Planko. Naši še niso v optimalni pripravljenosti – poleg manjka izkušenj se je moški del četverice spopadal še z boleznijo, ki je terjala svoj davek na tekaški progi.

Zmaga je šla na Norveško, ki je premagala Francijo, tretja je bila Nemčija, Slovenija je bila po dveh kazenskih krogih sedemnajsta.