V prostorih novega sponzorja Guardiarisa se je predstavila slovenska biatlonska reprezentanca, ki bo že v ponedeljek odpotovala proti Kontiolahtiju, kjer se bo začela nova sezona svetovnega pokala. Na štartu bo tudi slovenska reprezentanca, v kateri bomo videli mešanico izkušenj in mladosti. Naša odprava je imela v zadnjih dneh nekaj težav z boleznijo, a na čelu s selektorjem Arminom Auchentallerjem se vseeno veselijo začetka.

Slovensko podjetje Guardiaris je sicer že v preteklih letih sodelovalo z Anamarijo Lampič, letos pa je podprlo celotno reprezentanco – s strelskim simulatorjem biatloncem in biatlonkam omogoča vadbo v vseh mogočih razmerah, hkrati pa tudi natančno analizo strelske tehnike in odpravljanje morebitnih napak.

Prvo ime naše odprave bo izkušeni Jakov Fak, ki je po lanski sezoni, zaznamovani s poškodbo, letos zelo motiviran. Ob številnih mladih in obetavnih tekmovalcih povsem na vrh ne more, vseeno pa lahko ob dobrem streljanju in konkurenčnem teku še vedno poseže zelo visoko.

Skupaj z Miho Dovžanom sta poletne priprave opravila v domačem okolju, vseskozi pa je nad njima bdel novi trener slovenske reprezentance Armin Auchentaller. V moški ekipi bodo za začetku sezone še Ruj Grošelj Simić, Lovro Planko in Aljaž Omejc, a slednja imata nekaj težav z boleznijo, zato njun nastop še ni povsem potrjen. Enake težave ima tudi mlada Ela Sever. »Mislim, da se jim bo uspelo pozdraviti do ponedeljka, ko odidemo. Načrt je tak, da potujejo z nami, zagotovo pa ne bodo stoodstotni,« je povedal Auchentaller.

V ženski ekipi bosta imeli najvišja pričakovanja Polona Klemenčič in Lena Repinc. Po lanski uspešni sezoni si želita narediti še korak naprej, da posežeta po samem svetovnem vrhu. Klemenčičeva je sezono končala na skupnem 24. mestu in je tekom cele zime kazala konstantne predstave. Njen najboljši izid je bil deseto mesto, tudi kakšen boljši izid pa zanjo ne bi bil veliko presenečenje.

Izjemno je prejšnjo zimo končala tudi Lena Repinc. Mlada Gorenjka, ki se je poleti preizkusila tudi na nekaterih kolesarskih dirkah, je bila v Oslu dvakrat trinajsta, njen glavni cilj pa je, da tudi letos sezono začne v podobnem slogu. V ekipi bo tudi Manca Caserman, ki je lani že nastopila na olimpijskih igrah, to pa bo njena prva polna sezona med elito. Uradno je članica A reprezentance tudi Anamarija Lampič, ki pa bo sezono zaradi starševstva izpustila.

Začelo se bo zasneževanje

Na novinarski konferenci so predstavili tudi tekme svetovnega pokala na Pokljuki, ki bodo potekale med 1. in 3. januarjem. Na Rudnem polju bodo že prihodnji teden začeli z zasneževanjem tekaške proge. Medtem so progo že zasnežili v Planici, kjer se pred začetkom sezone pripravlja naša reprezentanca v teku na smučeh. V svetovnem pokalu jo bodo začeli Miha Ličef, Nejc Štern in Miha Šimenc.