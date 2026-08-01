Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero ter puške in smuči še ne bo postavil v kot. Kot je zapisal dvakratni svetovni prvak in lastnik dveh olimpijskih kolajn, je »zelo motiviran za nadaljnje delo«.

»V naravi sem veliko aktiven, razmišljam kako naprej, kaj lahko še izboljšam pri svojem telesu, da bi naslednjo zimo prišel še bolje pripravljen in bolj konkurenčen. Vedno je tako, če nisi zadovoljen z rezultati, moraš iskati svoje rezerve,« je na svoj rojstni dan na družbenem omrežju Facebook sporočil biatlonec.

Ob tem je izpostavil, da se veseli dela z Arminom Auchentallerjem, novim glavnim trenerjem biatlonske reprezentance. Južnemu Tirolcu bo pomagal nekdanji tekmovalec Rok Tršan. Priznal je tudi, da bo novo sodelovanje izkoristil za učenje italijanščine. »Mislim, da z Arminom lahko odlično sodelujem in bo to prineslo dobre rezultate,« je prepričan.

Fak je prepričan, da lahko dobre sodeluje z novim glavnim trenerjem reprezentance. FOTO: Leon Vidic

Devetintridesetletnik je kljub težavam s poškodbo kolena letos nastopil na olimpijskih igrah v Italiji, kjer je najboljši rezultat dosegel na zasledovalni tekmi (14. mesto). Tudi zaradi poškodbe ni želel na takšen način zaključiti kariere, njegovo stanje pa je sedaj že boljše. »In tudi zdaj ne razmišljam o tem, kako bo čez nekaj mesecev, grem iz dneva v dan, osredotočam se na trening ter redno testiranje na fakulteti za šport, saj je zelo pomembno spremljati razvoj okrevanja po poškodbi in artroskopiji kolena,« je zapisal.