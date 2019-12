FOTO:Jakov Fak na strelišču kot nekoč, v smučini pa očitno ne

Hochfilzen

Miha Dovžan si je uresničil željo o uvrstitvi na zasledovalno tekmo, Jakov Fak meri višje od 13. mesta.

Johannes Thingnes Bø je spet razgrnil kandidaturo za kristalni globus.

- V pričakovanju uvodne predstave na letošnji avstrijski postaji biatlonske sezone so spomini uhajali k preteklosti. Tu je namreč naš vodilni biatlonecdosegel eno od svojih osmih zmag med svetovno elito, zdaj je od stopničk vendarle predaleč. V šprintu se je tokrat – navzlic brezhibnemu učinku na strelišču – podpisal pod 13. mesto. Zmagal je prvi favorit sezoneNorvežan nadaljuje po poti izjemnih biatloncev in tekačev iz svoje domovine, potem ko je osvojil kristalni globus v prejšnji zimi, je takoj razgrnil kandidaturo zanj že ob uvodu v to sezono. "Toda velika zahvala gre našemu servisu. Ti fantje res obvladajo svoj posel, dejansko smo pri norveški reprezentanci lahko veseli, kako hitro zna ukrepati servisna ekipa," je poudaril zmagovalec. Prav okrog servisa so si sledile razprave pred dnevi v slovenskem taboru, saj ga je novinecna premieri sezone močno polomil, zamešal pare smuči in tekmovalcem dal na štart takšne, ki jih ti sploh niso pred tem testirali. Zdaj je vodja servisa spetvčeraj glede tega ni bilo pripomb.V slovenskem taboru je bilo sprva ob pogledu na učinek s strelišča prav veselo, saj je za začetekzadel vseh 10 tarč – in sicer tretjič doslej na tekmah med svetovno elito –, za njim si napake ni privoščil niti Jakov Fak. V preteklosti bi se s takšnim učinkom boril za stopničke, najbrž kar za zmago, Bauerju bi pripadlo mesto med izbrano deseterico. A zdaj so časi drugačni, tekmovalca nista na tej ravni telesne pripravljenosti, da bi bila vštric prav z najboljšimi. Če pa se še zatakne pri servisu, tako kot v Östersundu, je učinek porazen.Včerajšnji predstavi Faka in Bauerja gre vsekakor oceniti s solidno oceno, za dodano vrednost bi morala biti hitrejša v smučini. "Nad učinkom na strelišču res ne smem imeti pripomb, glede teka pa sem si na jasnem, da me čaka še veliko dela. To še ni ta raven, ki si jo želim. Ne skrivam, moj naslednji cilj je približati se stopničkam, to je seveda mogoče le ob podobno brezhibnem strelskem nastopu na včerajšnji ravni ter višji prestavi na smučeh. V tem šprintu mi telo ni dovoljevalo želene hitrosti, tekel sem, kolikor sem pač lahko, podoba se popravlja, za boj z najboljšimi pa bo treba pokazati več," ni skrival Fak, s katerim bomo daljši pogovor – tudi o tem, kako je bil pred dvema letoma že zelo blizu odločitve o slovesu od vrhunskega športa – v ponedeljkovem Delu.Bauerjevi cilji niso tako visoki kot pri dvakratnem svetovnem prvaku in na zadnjih olimpijskih igrah srebrnem na zahtevni dvajsetkilometrski tekmi, vseeno pa se želi redno uvrščati med dobitnike točk in utrditi svojo št. 2 v slovenskem biatlonu. Na včerajšnji tekmi se je tretjič doslej odrezal z brezhibnim učinkom s puško. "Zato sem res vesel in tudi optimističen pred nadaljevanjem vikenda na Tirolskem. Toda ko se zdaj ozrem k pripravi na ta šprint, niti nisem presenečen, da sem končno podrl vse tarče, saj sem bil že od jutra sproščen in dejal, da me nič ne more vreči s tira," je povedal biatlonec in si želel le še dobro večerjo, za njo masažo in nato, kolikor bo le mogoče, hiter odhod v posteljo: "Rad bi spočit pričakal sobotno zasledovanje." Na tej današnji tekmi (ob 14.55) bo nastopil še(50.),je na 90. mestu močno zaostal za 60 udeleženci zasledovalne preizkušnje.Podobno kot v moškem šprintu je tudi med biatlonkami zmagala najboljša iz prejšnje sezone, italijanska reprezentantka Dorothea Wierer, vnovič niti ene od Slovenk ne bo v zasledovanju. Potk zgornji polovici biatlonske karavane je očitno vse prej kot preprosta ...