Jakov Fak se je odločil glede nadaljevanja kariere

Izkušeni Jakov Fak je minulo sezono svetovnega pokala v biatlonu začel zelo slabo – kmalu so v biatlonskih krogih začele krožiti govorice, da ima zdravstvene težave in da bo moral tik pred olimpijskimi igrami pod nož. Ko smo že mislili, da so sanje o nastopu pod petimi krogi za tekmovalca iz Delnic izgubljene, se je vrnil in v Anterselvi nastopil bolje od pričakovanj.

Četudi se je pozimi leta 2025 ob tekmi na Pokljuki poslovil od svojih navijačev, pa letošnja sezona ni bila takšna, kot bi si jo želel. Izpustil je večino prizorišč, tik po olimpijskih igrah pa je v Kontiolahtiju prišel do sedmega mesta na posamični tekmi. Dobitnik dveh olimpijskih kolajn je za TV Slovenija potrdil, da še ni končal kariere in da se posveča pripravam na naslednjo sezono.

Na OI v Anterselvi nas je presenetil z odličnimi predstavami. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Na olimpijskih igrah ni bil optimalno pripravljen. Ker poškodbe do tekmovanj v Anterselvi še ni popolnoma saniral, je to pustilo določene posledice, ki jih mora zdaj odpraviti: »Prizadevam si, da stvari popravim. Delam vaje, da lahko koleno do konca skrčim. Delam vaje za moč, da bo s tem vse prišlo na svoje mesto in ne bo več tega, da bi zaradi bolečin v eni nogo bolj obremenjeval drugo, ki me ni bolela,« je povedal za nacionalno televizijo.

Osemintridesetletnik, ki bo 39. rojstnodnevno svečko vpihnil prvega avgusta, pravi, da še vedno razmišlja o morebitnih izboljšavah. »Iščem, kaj lahko še izboljšam pri svojem telesu, da bi naslednjo zimo prišel še bolje pripravljen in bolj konkurenčen. Vedno je tako, če nisi zadovoljen z rezultati, moraš iskati svoje rezerve,« je povedal.

Minula zima preprosto ni bila dovolj uspešna, da bi bila njegova zadnja: »Malo je bilo teh svetlih trenutkov preteklo zimo. Zelo hitro sem se po tej artroskopiji poskušal vrniti nazaj za olimpijske igre, kjer spet ni bilo vrhunskih rezultatov. Bili pa so relativno v redu, glede na to, kako malo treninga je bilo pred olimpijskimi igrami,« je še povedal Fak.

V Pjongčangu je leta 2018 osvojil srebrno kolajno na 20km posamično. Na tej razdalji je bil letos najuspešnejši v svetovnem pokalu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Za biatlon pa je značilno tudi, da ob slabšem teku trpi streljanje in obratno. »Ko nisi zmožen teči tako kot recimo sezono prej, je tudi težje zadevati tarče. Nisi tako sproščen, kot bi lahko bil,« pravi. Letos sta nekajkrat nase opozorila še Toni Vidmar in hitri Lovro Planko, ki pa je sploh v drugem delu sezone delal preveč napak na strelišču. Pri dekletih je preboj med najboljše uspel Leni Repinc, ki je prav na zadnjih tekmah začela dosegati dobre rezultate, zelo konstantna pa je bila med prvo trideseterico tudi Polona Klemenčič.