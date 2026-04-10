Zimski športi

Jakov Fak se je odločil glede nadaljevanja kariere

Najboljši slovenski biatlonec v zgodovini se je leta 2025 na Pokljuki poslovil od domačih navijačev. Kako se je odločil po s poškodbo zaznamovani sezoni?
Pred sezono je imel visoke načrte, ki jih je razblinila poškodba meniskusa. FOTO: Blaz Samec/Delo
Galerija
Pred sezono je imel visoke načrte, ki jih je razblinila poškodba meniskusa. FOTO: Blaz Samec/Delo
M. Ru.
10. 4. 2026 | 20:01
3:14
A+A-

Izkušeni Jakov Fak je minulo sezono svetovnega pokala v biatlonu začel zelo slabo – kmalu so v biatlonskih krogih začele krožiti govorice, da ima zdravstvene težave in da bo moral tik pred olimpijskimi igrami pod nož. Ko smo že mislili, da so sanje o nastopu pod petimi krogi za tekmovalca iz Delnic izgubljene, se je vrnil in v Anterselvi nastopil bolje od pričakovanj. 

Dvajseti Slovenec na severnem peklu, Mateja Mohoriča srbijo noge

Četudi se je pozimi leta 2025 ob tekmi na Pokljuki poslovil od svojih navijačev, pa letošnja sezona ni bila takšna, kot bi si jo želel. Izpustil je večino prizorišč, tik po olimpijskih igrah pa je v Kontiolahtiju prišel do sedmega mesta na posamični tekmi. Dobitnik dveh olimpijskih kolajn je za TV Slovenija potrdil, da še ni končal kariere in da se posveča pripravam na naslednjo sezono. 

Na OI v Anterselvi nas je presenetil z odličnimi predstavami. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Na OI v Anterselvi nas je presenetil z odličnimi predstavami. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Na olimpijskih igrah ni bil optimalno pripravljen. Ker poškodbe do tekmovanj v Anterselvi še ni popolnoma saniral, je to pustilo določene posledice, ki jih mora zdaj odpraviti: »Prizadevam si, da stvari popravim. Delam vaje, da lahko koleno do konca skrčim. Delam vaje za moč, da bo s tem vse prišlo na svoje mesto in ne bo več tega, da bi zaradi bolečin v eni nogo bolj obremenjeval drugo, ki me ni bolela,« je povedal za nacionalno televizijo. 

Olimpijski prvak v biatlonu po Rogličevih poteh, želi si biti kot Pantani

Osemintridesetletnik, ki bo 39. rojstnodnevno svečko vpihnil prvega avgusta, pravi, da še vedno razmišlja o morebitnih izboljšavah. »Iščem, kaj lahko še izboljšam pri svojem telesu, da bi naslednjo zimo prišel še bolje pripravljen in bolj konkurenčen. Vedno je tako, če nisi zadovoljen z rezultati, moraš iskati svoje rezerve,« je povedal. 

Minula zima preprosto ni bila dovolj uspešna, da bi bila njegova zadnja: »Malo je bilo teh svetlih trenutkov preteklo zimo. Zelo hitro sem se po tej artroskopiji poskušal vrniti nazaj za olimpijske igre, kjer spet ni bilo vrhunskih rezultatov. Bili pa so relativno v redu, glede na to, kako malo treninga je bilo pred olimpijskimi igrami,« je še povedal Fak. 

V Pjongčangu je leta 2018 osvojil srebrno kolajno na 20km posamično. Na tej razdalji je bil letos najuspešnejši v svetovnem pokalu. FOTO: Matej Družnik/Delo
V Pjongčangu je leta 2018 osvojil srebrno kolajno na 20km posamično. Na tej razdalji je bil letos najuspešnejši v svetovnem pokalu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Za biatlon pa je značilno tudi, da ob slabšem teku trpi streljanje in obratno. »Ko nisi zmožen teči tako kot recimo sezono prej, je tudi težje zadevati tarče. Nisi tako sproščen, kot bi lahko bil,« pravi. Letos sta nekajkrat nase opozorila še Toni Vidmar in hitri Lovro Planko, ki pa je sploh v drugem delu sezone delal preveč napak na strelišču. Pri dekletih je preboj med najboljše uspel Leni Repinc, ki je prav na zadnjih tekmah začela dosegati dobre rezultate, zelo konstantna pa je bila med prvo trideseterico tudi Polona Klemenčič. 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarska zveza

Borimo se z velesilami, kolajne niso kar samoumevne

Luka Steiner, predsednik domače krovne smučarske zveze, v pogovoru za Delo razkriva načrte o prihodnosti na snegu in se spominja zadnje olimpijske zime.
Siniša Uroševič 10. 4. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Menjava discipline

Olimpijski prvak v biatlonu po Rogličevih poteh, želi si biti kot Pantani

Izvrstni francoski biatlonec in velik ljubljenec navijačev želi živeti najbolj divje sanje. Podpisal je pogodbo z ekipo Decathlon.
Matic Rupnik 9. 4. 2026 | 18:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Milano - Cortina 2026

Najčistejše olimpijske igre doslej: brez dopinga

Na zimskih olimpijskih igrah preizkušeni vzorci 63 odstotkov športnikov, najobsežnejši program protidopinške komisije.
3. 4. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
10. 4. 2026 | 10:33
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Ustanovna seja DZ

Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vplivna iz ozadja

Kdo je Anikó Lévai, skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Razpis

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska kriza

Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kvantne tehnologije

Nov center za uporabne kvantne tehnologije

Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Nesreča

Drama na Kanarskih otokih, avtobus zletel s ceste (VIDEO)

Službe za nujno pomoč Kanarskih otokov so objavile, da je umrl moški in da so trije od 27 poškodovanih v resnem stanju.
10. 4. 2026 | 20:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak se je odločil glede nadaljevanja kariere

Najboljši slovenski biatlonec v zgodovini se je leta 2025 na Pokljuki poslovil od domačih navijačev. Kako se je odločil po s poškodbo zaznamovani sezoni?
10. 4. 2026 | 20:01
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Barbarstvo

Trump, bojevnik zahodne civilizacije

Latinska beseda civilitas govori o vljudnosti, uglajenosti. Središče zahodne civilizacije je neomikano.
Ali Žerdin 10. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Ruska marioneta

Bruselj ostro nad vročo linijo Budimpešta–Moskva

Novi prisluhi razkrivajo, kako voljno se je madžarski zunanji minister podrejal Sergeju Lavrovu.
Peter Žerjavič 10. 4. 2026 | 19:52
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Barbarstvo

Trump, bojevnik zahodne civilizacije

Latinska beseda civilitas govori o vljudnosti, uglajenosti. Središče zahodne civilizacije je neomikano.
Ali Žerdin 10. 4. 2026 | 20:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Trpka resnica slovenske demokracije

Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Ruska marioneta

Bruselj ostro nad vročo linijo Budimpešta–Moskva

Novi prisluhi razkrivajo, kako voljno se je madžarski zunanji minister podrejal Sergeju Lavrovu.
Peter Žerjavič 10. 4. 2026 | 19:52
Preberite več
