Jakov Fak se je otresel gripe, na vrsti tekmeci

Če ob vsem – roko na srce – številčno preglomaznem zimskem športnem dogajanju nisi osredotočen, lahko hitro pride do nesporazuma. Tako smo včeraj prebrali, da Anamarija Lampič ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu v ... Oberhofu. Tam bo biatlonski mundial, Lampičeva je zdaj zimska dvoživka, v resnici pa ne bo nastopila na SP v nordijskem smučanju v Planici, torej v svojem nekdanjem športu smučarskem teku. No, Anamarija v biatlonski Turingiji denimo ne bi sodelovala, če si ne bi opomogla od bolezni, tako bo zdaj na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike dejavna od jutri do 19. februarja.