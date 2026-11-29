Branilec naslova zmagovalca svetovnega pokala v biatlonu Francoz Eric Perrot je dobil današnjo moško sprintersko tekmo v finskem Kontiolahtiju. Jakov Fak se je kljub strelski ničli moral zadovoljiti s 23. mestom.

Perrot je za 26,8 sekunde ugnal zmagovalca četrtkove posamične tekme in vodilnega v pokalu Američana Campbella Wrighta, ki je moral enkrat v kazenski krog, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil Šved Sebastian Samuelsson.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Devetintridesetletni Jakov Fak je s strelsko ničlo s startno številko devet sicer začasno prevzel vodstvo, dejstvo, da je za manj kot tri sekunde ugnal Švicarja Niklasa Hartwega, ki je bil v kazenskem krogu dvakrat, pa je razkrilo, da tekaški del nastopa ni bil konkurenčen. Fak je zdrsel vse do 23. mesta, kljub temu pa dosegel daleč najboljšo slovensko uvrstitev.

Lovro Planko je zgrešil dve tarči in bil 56., mladi Aljaž Omejc je bil 74., Miha Dovžan 91., drugi novinec v reprezentanci A Rui Simič Grošelj pa ob šestih zgrešenih tarčah 104. Na ženskem sprintu, ki se bo začel ob 16.15, bodo slovenske barve branile Lena Repinc, Polona Klmenčič, Ela Sever in Manca Caserman.