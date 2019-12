Jakov Fak v težki tekmi s 25. mesta napredoval na trinajsto

Norveški biatlonski asje dosegel še peto zmago za svetovni pokal v svojem sedmem nastopu v tej sezoni. Slavil je na tekmi s skupinskim štartom v Franciji.se je po 84. mestu na petkovem šprintu, na katerem so mu zatajile smuči, znova znašel pred izzivom z opremo, in po ponesrečenem uvodu na strelišču na koncu iztržil 13. mesto.Lastnik dveh olimpijskih kolajn je tekmo začel slabo in moral po prvem streljanju dvakrat v kazenski krog, v nadaljevanje tekme se je podal kot 25. A z brezhibnim streljanjem na preostalih treh postankih je napredoval za 12 mest. "Za nami je nova zelo težka tekma, zahtevne razmere. Veliko tekmovalcev je imelo podoben material kot jaz in skupaj smo se mučili vse od začetka. Na prvem strelskem postanku sem naredil korekcijo, ki pa je bila malo prevelika. Nato sem se znova pravilno odzval in preostale strelske postanke opravil z odliko in napredoval po lestvici. Na žalost pa nisem imel več moči, da bi bila uvrstitev še boljša, saj se je videlo že po vmesnih časih v prvem krogu, da nas je veliko imelo težave na progi," je nastop ocenil Fak.Karavana je nastope za letos tako končala, prva postaja v novem letu bo Oberhof, kjer se bodo merili drugi januarski konec tedna.