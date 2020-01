FOTO:Jakov Fak: »Vidite, drama se je tragično razpletla«

Norvežanka Tiril Eckhoff (na fotografiji) je zgrešila trikrat, italijanska biatlonka Dorothea Wierer še eno tarčo več. FOTO: Matej Družnik



V soboto skupaj Fak, Bauer in Klemenčičeva

Polona Klemenčič med preizkušnjo na 15 km. FOTO: Matej Družnik

Slovenki Lea Einfalt (na fotografiji) in Polona Klemenčič sta krepko zaostali za želenim 40. mesto in uvrstitvama med dobitnice točk. FOTO: Matej Družnik

Dorothea Wierer med preizkušnjo na 15 km. FOTO: Matej Družnik



Biatlonskobo jutri vstopilo v drugi polčas pisane štiridnevne prireditve za svetovni pokal. Domače občinstvo se veseli zlasti novih nastopov ljubljenca tribun– najprej v mešani štafeti, nato jutri v skupinskem štartu. Danes je bilo živahno zlasti med številnimi obiskovalci iz Nemčije, ki so se veselili zmage rojakinjev zahtevni 15-kilometrski preizkušnji. Slovenkiinsta krepko zaostali za želenim 40. mesto in uvrstitvama med dobitnice točk.Že hiter pogled na seznam izidov je razkril veliko število zgrešenih tarč, kar je pravzaprav presenečalo, saj na strelišču sploh ni bilo zaznati vetrovnih sunkov. Toda tudi nekaterim iz svetovnega vrha se je zatikalo, Norvežankaje denimo zgrešila trikrat, italijanska biatlonkaše eno tarčo več. Učinek zmagovalke iz Nemčije pa je bil brezhiben. "Posebej sem se osredotočila na vsako tarčo in nisem razmišljala o času," je poudarila in se veselila, da je sploh prvič doslej 15-kilometrsko tekmo prestala z brezhibnim učinkom na strelišču.Slovenski tekmovalki pa sta v strelskem delu zapravili priložnost za višji uvrstitvi od 76. in 87. mesta med natanko 100 tekmovalkami. "Ne gre mi v račun, čemu sta tako hitro merili, predvsem Lea na treningu deluje precej bolj umirjeno," je bilo slišati od trenerke. Želi si, da bi se za sobotni spored dvojic in štafet njena ekipa, h kateri se vrača, bolj umirjeno lotila nalog.Seveda pa bo jutri v središču pokljuške akcije Fak. Nastopil bo skupaj ster Leo Einfalt v postavi mešane štafete ob 15. uri, pred tem bo ob 13.15 tekma mešanih dvojic, slovenske barve bosta branila Rok Tršan in Urška Poje, po zdravstvenih težavah sploh prvič v tej sezoni na tekmi svetovnega pokala. V soboto pa bo pred Fakom še tekma s skupinskim štartom, nazadnje se je v tej disciplini pred dvema tednoma v Oberhofu dobro odrezal s 5. mestom. Tudi tukaj bi mu takšna uvrstitev prinesla veselje, potem ko se mu je zaradi nenavadnega pripetljaja na četrtkovi 20-kilometrski tekmi izmuznilo mesto med najboljšo deseterico."Vidite, drama se je tragično razpletla," se je s prispodobo naš vodilni biatlonec ozrl k zadnjemu strelskemu postanku. Prve tri naboje je brezhibno sprožil v tarčo, pri četrtem in petem pa je moral očistiti del puške, saj sta se zataknila, vsakogar posebej je moral namestiti, izgubljal je čas in tudi zbranost. Zadnji strel je tako zgrešil in zdrsnil iz najboljše deseterice na končno 12. mesto. Obenem se zaveda, da je vrnitev k družbi najboljših po zdravstvenih težavah zadnjih treh let počasnejša in bolj zahtevna, kot si je to želel pred začetkom sezone. "Prav tu sem si želel narediti boljši rezultat, a ni šlo," je dejal, obenem misli že usmeril k nedeljski tekmi, še prej pa seveda tudi k sobotni. Na kakšnem drugem prizorišču bi jo najbrž izpustil, saj v mešanih štafetah slovenska vrsta realno ne more sanjati o odmevnih uvrstitvah, toda ker gre za domačo tekmo, se bo vnovič predstavil privržencem.Ti pa so si želeli, da v nedeljskem skupinskem štartu ne bi bil edini med udeleženci iz slovenskega tabora, za nastop med 30 izbranimi sta možnosti ohranjala šein. V skupinskem štartu nastopi prvih 25 iz skupne razvrstitve sezone (Fak je na 15. mestu), nato še pet najboljših na tem prizorišču. Toda za podvig bi morala v četrtek na posamični tekmi opraviti nalogo brez zgrešene tarče. Pa se jima to ni uresničilo. Čeprav je zlasti pri slednjem opazen premik navzgor. Vesel bo, če bo na najvišji ravni pripravljenosti čez dva tedna na svetovnem prvenstvu. A takšna je želja vsakogar med udeleženci Pokljuke, tokrat zadnje postaje pred osrednjim tekmovanjem biatlonske sezone.