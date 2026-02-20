  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Jakov Fak zadnjič na olimpijskih igrah z mešanimi občutki

Zadnji moški olimpijski prvak v biatlonu je postal Johannes Dale-Skjevdal. Norvežani so bili tokrat boljši od Francozov. Jakov Fak natančen, a ne dovolj hiter.
Jakov Fak je svojo zadnjo olimpijsko tekmo v karieri končal na šestnajstem mestu. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Galerija
Jakov Fak je svojo zadnjo olimpijsko tekmo v karieri končal na šestnajstem mestu. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
M. Ru., STA
20. 2. 2026 | 15:42
3:03
A+A-

Johannes Dale Skjevdal je zmagovalec moške biatlonske tekme s skupinskim startom v Anterselvi. Osemindvajsetletni športnik je osvojil prvo zlato v karieri, Norveški pa na igrah priboril tretje biatlonsko zlato. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom osvojil 16. mesto.

image_alt
Danes na olimpijskih igrah (20. februar): olimpijsko slovo Jakova Faka?

Dale Skjevdal je bil edini v biatlonski eliti 30 najboljših tekmovalcev, ki je v težkih razmerah zadel vseh 20 tarč. Na tretjem streljanju, ko so se na prvem strelskem postanku stoje dodobra premešale karte, mu je sledil le še Nemec Philipp Horn.

Ko je na zadnjem streljanju v kazenski krog zavil še Nemec, je to za peto kolajno na igrah, tretjo srebrno, izkoristil drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki prav danes praznuje 29. rojstni dan. V boju za bron je Francoz Quentin Fillon Maillet v zadnjem krogu prehitel Horna in si po treh zlatih priboril še bronasto odličje.

Francoz se je na letošnjih igrah prebil na 13. mesto večne lestvice najuspešnejših športnikov na zimskih olimpijskih igrah, skupaj pa je doslej osvojil pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti kolajni. Za prvo mesto na francoski lestvici mu manjka eno zlato, saj je bil šestkrat zlat njegov rojak Martin Fourcade.

Po upokojitvi bratov Bø je bilo tudi pred norveškimi biatlonci težko obdobje. Veliko konkurenco jim predstavljajo Francozi, ki so danes dobili le bron. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Po upokojitvi bratov Bø je bilo tudi pred norveškimi biatlonci težko obdobje. Veliko konkurenco jim predstavljajo Francozi, ki so danes dobili le bron. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Nemci pa bodo spet iskali pot iz krize. Z enim bronom iz mešane štafete se jim obeta najslabši olimpijski nastop v zgodovini, če sobotna sklepna tekma ne bo prinesla izjemnega presenečenja. Vprašaj pa je tudi, kaj se je na tekmi zgodilo z domačim favoritom Tommasom Giacomelom, ki je po polovici tekme, potem ko je bil v vodstvu, odstopil.

Jakov Fak je zgrešil 12. strel, preostalih 19 tarč pa zadel, kar je zmogla le še četverica biatloncev na tekmi. A danes dolgoletni reprezentant v smučini ni držal stika z najboljšimi, trenerji pa bodo povedali, ali mu je energijo vzela poškodba v decembru in januarju, ali pa je imel na dolgi 15-kilometrski tekmi nekaj slabše smuči. Vseeno gre za odličen rezultat, če bi mu pred igrami dejali, da se bo uvrstil na tekmo s skupinskim startom, bi to zagotovo podpisal. 

V soboto bo v Anterselvi ob 14.15 za konec biatlonskih preizkušenj še ženska tekma s skupinskim startom, bržkone brez slovenske udeležbe, saj je Polona Klemenčič druga rezerva. Slovenci tako že lahko predahnejo in se pripravijo na nadaljevanje svetovnega pokala 5. marca v Kontiolahtiju.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Fak bi si želel več pice, Vonnova žaluje za psom

Slovenski biatlonci so razkrili, kdo je pravi kapetan ekipe, Jakov Fak pa je pojasnil, da za preizkušnje potrebuje več hrane.
19. 2. 2026 | 07:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Slovenci ves čas blizu, Fak spregovoril tudi o diamantih

Francoski biatlonci Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so postali novi olimpijski prvaki v štafeti.
17. 2. 2026 | 19:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Olimpijske igre

Jürgen Klopp užival v gledanju Jakova Faka

Moška štafetna tekma je navzlic gostemu sneženju vnovič do vrha napolnila osrednjo tribuno biatlonske arene v Anterselvi.
17. 2. 2026 | 17:38
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Veleposlaniki

Stroka zavrača »trmasto vztrajanje« predsednice republike

Nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl: Kandidatka za veleposlanico v Zagrebu Ksenija Škrilec ima pravico do vztrajanja pri kandidaturi za veleposlaniški položaj.
Uroš Esih 19. 2. 2026 | 14:09
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več

Več iz teme

Jakov FakMilano Cortinabiatlonolimpijske igreJohannes Dale-Skjevdal

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina

Donald Trump ameriškega olimpijca označil za poraženca, ta se je odzval šaljivo

Ameriški smučar prostega sloga Hunter Hess se je pred televizijskimi kamerami odzval na opazke predsednika Trumpa, ki ga je pred dnevi označil za poraženca.
20. 2. 2026 | 17:01
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Beograd

Timi Max Elišnik: Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc

Slovenski nogometni reprezentant je spregovoril o zahtevnem začetku sezone ter o možnostih njegove Crvene Zvezde, ki igra v izločilnih bojih evropske lige.
20. 2. 2026 | 16:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
S prizorišča:Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Udarec vrhovnega sodišča

Trumpove carine niso zakonite

Ameriška ustava pristojnost za določanje carin daje kongresu, kar je zdaj potrdila večina vrhovnega sodišča. Na vrsti druga zakonodaja ali kongres?
Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Zagreb

Zagrebško tožilstvo: za požig Vjesnikove stolpnice obtožena dva najstnika

Odkrili so, da se je eden od obeh osemnajstletnikov zanimal glede možnosti pridobitve državljanstva BiH, da bi se izognil kazenskemu pregonu.
20. 2. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Cortina d'Ampezzo

Brez obiskov prestižnih trgovin ne gre

Po 70 letih se je olimpijski duh vrnil v kraj, ki navdušuje s prestižom, tradicijo in kulinariko.
S prizorišča:Siniša Uroševič 20. 2. 2026 | 16:43
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Udarec vrhovnega sodišča

Trumpove carine niso zakonite

Ameriška ustava pristojnost za določanje carin daje kongresu, kar je zdaj potrdila večina vrhovnega sodišča. Na vrsti druga zakonodaja ali kongres?
Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 16:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Zagreb

Zagrebško tožilstvo: za požig Vjesnikove stolpnice obtožena dva najstnika

Odkrili so, da se je eden od obeh osemnajstletnikov zanimal glede možnosti pridobitve državljanstva BiH, da bi se izognil kazenskemu pregonu.
20. 2. 2026 | 16:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo