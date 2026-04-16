Jan Urbas in Žiga Jeglič okrepila Olimpijo v boju za vrh lige ICE

Hokejskemu klubu Olimpija Ljubljana sta se pridružila Jan Urbas in Žiga Jeglič, dolgoletna stebra slovenske reprezentance in do nedavnega nosilca igre pri Fischtown Pinguins.

V Bremerhavnu sta tvorila napadalni dvojec, ki je veljal za enega najučinkovitejših v najmočnejši nemški ligi DEL. V vrste Zmajev prinašata izkušnje in vodstvene sposobnosti.

»Sklenitev sodelovanja z Janom in Žigo je del vizije in ambicij hokejskega kluba Olimpija Ljubljana, da naredi odločen korak proti vrhu mednarodne lige ICE,« so zapisali v klubu.

Jan Urbas je kot kapetan Slovenijo vodil na dveh olimpijskih igrah. FOTO: Domen Jančič

Jan Urbas, otrok Olimpije, je kot kapetan Slovenijo vodil na dveh olimpijskih igrah in bil ključni akter reprezentance pri uvrstitvah v elitno divizijo svetovnega hokeja. Igral je v Švedski ligi in ligi EBEL (predhodnici lige ICE), kar deset sezon pa nastopal v ligi DEL. Zadnjih devet let je branil barve Fischtown Pinguins, kje je bil zadnje štiri sezone tudi kapetan moštva.

V najmočnejši diviziji nemškega prvenstva je zbral 438 nastopov in dosegel izjemnih 387 točk. V sezoni 2024/25 je bil najučinkovitejši igralec lige z 52 doseženimi točkami. V letošnji sezoni pa je s šestimi zadetki postal najboljši strelec rednega dela hokejske lige prvakov – CHL.

Žiga Jeglič je svojo hokejsko pot začel na Bledu in od tam napredoval v najmočnejše lige v Evrope. FOTO: Domen Jančič

Žiga Jeglič je svojo hokejsko pot začel na Bledu in od tam napredoval v najmočnejše lige v Evropi. V svoji karieri je nastopal v ligi EBEL, švedski Allsvenskan, finski Liigi ter kar pet sezon v ruski ligi KHL. V sezoni 2013/14 je postal prvak DEL z ekipo Ingolstadta, kjer je v končnici prvenstva zbral izjemnih 15 točk.

Zadnjih šest sezon je igral za Fischtown Pinguins, kjer ga je krasila učinkovitost s povprečjem 0,88 točke na tekmo. Bil je tudi nepogrešljiv član slovenske reprezentance in strelec zgodovinskega prvega zadetka Slovenije na olimpijskih igrah v Sochiju na tekmi proti Rusiji.