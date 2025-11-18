  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Janne Ahonen ostro napadel odgovorne, slovenski trener mu je odgovoril

    Mico Ahonen, sin enega od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, je pri 23 letih sklenil svojo športno pot.
    Mico Ahonen je pomahal v slovo smučarskim skokom. FOTO: Zajem zaslona Yle
    Mico Ahonen je pomahal v slovo smučarskim skokom. FOTO: Zajem zaslona Yle
    Miha Šimnovec
    18. 11. 2025 | 09:31
    Janne Ahonen, eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, je v domovini sprožil pravi vihar. Po odločitvi sina Mica Ahonena, da pri 23 letih konča svojo športno pot, je namreč ostro napadel vodilne može na zvezi, ki jim je pripisal nepošteno ravnanje.

    Žalosten zaton slovenske paradne smučarske discipline

    Ahonen mlajši je nedolgo tega sporočil, da bo svoje smuči postavil v kot. Uradno naj bi se za ta korak odločil zaradi pomanjkanja motivacije. Po besedah njegovega očeta pa je bil ključni razlog ta, da ga zveza ni uvrstila v nobeno ekipo – niti v reprezentanco B. »Mico je želel nadaljevati, vendar je izgubil voljo, ko so ga brez prave razlage izpustili iz reprezentanc,« je za finski časnik Ilta-Sanomat povedal Ahonen starejši.

    Mico je konec lanskega marca grdo padel, a se je po poškodbi izjemno hitro vrnil. Že manj kot leto dni pozneje je znova tekmoval in skakal že precej spodbudno. »Po poškodbi se je hitro pobral in v nekaj tekmah pokazal zelo dobro raven skakanja,« je pripomnil 48-letni šampion iz Lahtija, ki je na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

    Janne Ahonen ne razume odgovornih na finski smučarski zvezi. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters
    Janne Ahonen ne razume odgovornih na finski smučarski zvezi. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters

    Ahonen: To je težko razumeti

    Toda kljub solidnim nastopom se vrata reprezentance za njegovega sina niso odprla. »Skakal je bolje kot nekateri izbrani tekmovalci, pa ga vseeno niso uvrstili niti v reprezentanco B. To je težko razumeti,« je zmajeval z glavo petkratni zmagovalec novoletne turneje.

    Ob tem je šel še korak dlje. Namignil je, da je bil njegov sin žrtev maščevanja zaradi preteklih sporov med njim in zvezo. »Zdi se, kot da se sinu maščujejo za slabe odnose, ki so jih nekoč imeli z menoj. Mico je zaradi tega trpel vso kariero,« je ostro pripomnil Ahonen starejši.

    Glavni trener finske reprezentance Igor Medved je zavrnil Jannejeve očitke in ponudil drugačno razlago. Po njegovih besedah je bila zveza prisiljena v zmanjšanje proračuna in posledično v krčenje ekip. Dodal je, da so izbrali skakalca s podobno poškodbo in časovnico, toda v tem trenutku z višjo ravnjo skakanja. »Vrata ostajajo odprta za vse športnike, ki izpolnjujejo pogoje,« je še pristavil 44-letni Slovenec.

    Kakorkoli že; Mico Ahonen se je poslovil tiho, toda njegovo slovo spremlja očetov krik po pravičnosti. In ta bo verjetno še dolgo odmeval med finskimi skakalnicami ...

