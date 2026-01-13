  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Sloviti Janne Ahonen pred velikim izzivom: mika ga izjemen rekord

    Legendarni Finec, ki se je v zgodovino vpisal kot eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, se bo preizkusil še v hitrostnem smučanju.
    Janneju Ahonenu ne zmanjka izzivov. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters
    Janneju Ahonenu ne zmanjka izzivov. FOTO: Pepe Korteniemi/Reuters
    Miha Šimnovec
    13. 1. 2026 | 20:12
    13. 1. 2026 | 20:28
    3:42
    Legendarni finski smučarski skakalec Janne Ahonen, eden največjih asov v zgodovini tega športa, se podaja na povsem novo pot. Konec tega tedna se bo skupaj s sinom Micom v Seinäjo­kiju prvič preizkusil v hitrostnem smučanju – disciplini, v kateri tekmovalci dosegajo hitrosti krepko prek 200 km/h. Pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) in posamezni lobiji jo poskušajo že nekaj časa uvrstiti celo v spored olimpijskih iger, morda jim bo to uspelo že za ZOI leta 2030 v Franciji.

    image_alt
    Janne Ahonen ostro napadel odgovorne, slovenski trener mu je odgovoril

    »Zelo me zanima, ali sem še sposoben kar tako, brez posebnih priprav, presmučati takšen spust,« je radoveden Ahonen. Zanima ga tudi, kako se bo odrezal pri zares visokih hitrostih.

    Hitrostno smučanje je ekstremna disciplina, v kateri tekmovalci v nizkem in aerodinamičnem položaju smučajo po posebej pripravljenih progah. Sam spust traja približno 20 do 30 sekund, v tem času pa so sile, ki delujejo na telo, izjemne. Finski rekord v tej disciplini si z 248,79 km/h že dve desetletji lasti Jukka Viitasaari.

    Prva zamisel o tem izzivu se je Ahonenu porodila pred približno tremi leti v Salliju, kjer je mednarodna proga za hitrostno smučanje. Takrat preizkusa zaradi slabih razmer niso mogli izpeljati. Iskra se je znova prižgala lansko jesen, ko je 48-letni šampion iz Lahtija v vetrovniku pomagal finskemu alpskemu smučarju Elianu Lehtu pri testiranju tekmovalnega dresa.

    »Takrat sem spet pomislil na to, da bi se preizkusil v hitrostnem smučanju. V smučarskih skokih sem desetletja preživel v nizkem počepu, razlika je le v tem, da moraš pri smučanju v tem položaju zdržati bistveno dlje,« je pojasnil Ahonen.

    Janne Ahonen s petimi zlatimi orli še vedno rekorder po številu lovorik na novoletni turneji. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Janne Ahonen s petimi zlatimi orli še vedno rekorder po številu lovorik na novoletni turneji. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Vse življenje je stal na smučeh

    Po njegovih besedah glavni izziv ne bo v obvladovanju smuči, temveč v vzdržljivosti in stabilnosti pri zelo visokih hitrostih. »Vse življenje sem stal na smučeh – na skakalnih in alpskih, celo na snežni deski. Težava bo v tem, kako dolgo bo zdržalo telo pri veliko višjih hitrostih kot na letalnicah.«

    Soboto bo posvetil postopnemu spoznavanju discipline. Najprej bo Ahonen uporabljal opremo za smuk, nato pa bodo sledili prehodi na posebne smuči in obleko za hitrostno smučanje. Celoten testni dan bo trajal približno pet ur.

    Ahonen verjame, da bo prvi preizkus uspešen, saj hitrosti na začetku ne bodo tako ekstremne. Če bo test v Seinäjo­kiju potekal po načrtih, se bo Ahonen še v tej zimi preizkusil tudi na progi v Salliju. O morebitnem nadaljevanju kariere v hitrostnem smučanju – ali celo nastopu na olimpijskih igrah – za zdaj še noče ugibati.

    »Odločitev ne bo odvisna od tega, ali bo disciplina postala olimpijska ali ne. Želim si le hitro smučati,« je sklenil legendarni Finec, ki je na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Med drugim je s petimi zlatimi orli še vedno tudi rekorder po številu lovorik na novoletni turneji.

