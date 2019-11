Janus: Slovenski skakalci le čakajo, da jih nekdo spusti z verige

Prava umetnost povezati skoke in teke

Vid Vrhovnik si je v prejšnji zimi priskakal in pritekel 20 točk, s katerimi je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal končal na 55. mestu. V novi sezoni meri višje. FOTO: Reuters



Celotna ekipa na Ljubljanskem maratonu

53

minut in 44 sekund je Goran Janus potreboval za 10 kilometrov na Ljubljanskem maratonu

Ljubljana – V Ruki, ki leži približno 25 kilometrov severno od Kuusama, se bo bodo prvič v tej sezoni za točke svetovnega pokala potegovali tudi nordijski kombinatorci. Med njimi se zdaj kot trener dokazuje, naš nekdanji uspešni selektor smučarskih skakalcev (med letoma 2011 in 2018), s katerimi je osvojil skorajda vse, kar se je osvojiti dalo.V nordijski kombinaciji se bo seveda s svojimi izbranci težko približal uspehom& Co. Izhodišče, v katerem je zdaj, je pač neprimerno slabše, česar se je 49-letni Ljubljančan dobro zavedal že spomladi, ko je zagrizel v kislo jabolko in se podal na novo pot. A kdor ga pozna, dobro ve, da zlepa ne bo odnehal. Tudi sam je že večkrat zatrdil, da si želi slovensko reprezentanco v nordijski kombinaciji pripeljati na višjo raven. Nordijska kombinacija mi osebno predstavlja velik izziv . Prava umetnost je namreč povezati smučarske skoke in teke ter najti pravo ravnovesje med dvema športnima panogama, ki se tako zelo prepirata ali celo tepeta med seboj,« je pojasnil Janus, ki je na Finsko, kjer bodo od danes do nedelje uvodne tri tekme za svetovni pokal v sezoni 2019/20, odpeljal le»Prav veliko fantov tako ali tako nimamo, v članski konkurenci le dva; ob Vidu še,« je razkril in dodal, da bo Brecl – tako kotin– tekmovalno zimo čez dva tedna odprl v celinskem pokalu v Park Cityju.»Upam, da se bodo tam dobro odrezali in da se nam bo nato med svetovno elito v Ramsauu (med 20. in 22. decembrom) pridružil še kdo od teh treh, pri čemer najbolj računam predvsem na Roka Jelena,« je omenil glavni trener in se v mislih vrnil v že prav zimsko Ruko, kjer že več dni sneži, temperature pa vztrajajo pod ničlo.»Rezultatsko bi težko napovedal kar koli, saj v zadnjem obdobju, ko smo večinoma vadili v Kranju, nismo imeli nobene primerjave z drugimi reprezentancami. A ni skrivnost, kaj si želim; zanima me namreč le napredek,« je poudaril selektor, ki se nadeja, da se bo Vrhovnik redno uvrščal med trideseterico in osvajal točke za svetovni pokal. Mladinski svetovni prvak iz Kanderstega '18, ki si je v prejšnji zimi priskakal in pritekel 20 točk, s katerimi je v skupni razvrstitvi končal na 55. mestu, bo dal – kot je zatrdil – na sleherni preizkušnji vse od sebe, potem pa bo videl, kaj mu bo to prineslo . V včerajšnji provizorični seriji, ki jo z naskokom dobil norveški zvezdnik(144 m), je Vrhovnik s 113 metri pristal na 27. mestu.Janus, ki mu kot pomočnika asistirata nekdanja kombinatorcain, je v ekipo vnesel določene nove metode dela, dobro vzdušje in energijo. Da je imajo dovolj, so pokazali tudi na nedavnem Ljubljanskem maratonu, ki se ga je udeležila celotna ekipa. »Večina nas je tekla na 10 kilometrov, najhitrejši med nami je bil Rok Jelen, ki je potreboval 34 minut in 32 sekund. Jaz sem to razdaljo pretekel v 53 minutah in 44 sekundah. Glede na to, da se nisem prav nič pripravljal, je bilo kar v redu,« je bil zadovoljen ljubljanski trener in zaupal, da je, denimo, Gašper Brecl s časom 1;20:16 v polmaratonu zasedel visoko 16. mesto.Seveda je po televiziji pozorno spremljal uspešen start svojih nekdanjih skakalnih varovancev v Visli. »Zelo so močni. Če vprašate mene, bodo imeli mirno zimo,« je presodil Janus, zelo vesel za. »je že več let nakazoval, da se lahko zavihti na stopničke, zdaj si jih je tudi priskakal. Očitno vsak potrebuje določen čas, da dozori. Kot zanimivost naj povem, da sem 'Žabo' prejšnji torek peljal z novinarske konference v Velenju,« je dejal in na vprašanje, kaj od slovenskih skakalcev pričakuje v Ruki, odvrnil: »Naprava je večja od tiste v Visli, velike pa našim načeloma še bolj ustrezajo. Pet fantov je res zelo močnih in le čakajo, da jih nekdo spusti z verige …«