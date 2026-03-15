Japonka in Norvežanki izzvale začudeno Prevčevo

Najboljše smučarske skakalke na svetu se danes še enkrat merijo med seboj na Holmenkollnu. Slovenska šampionka Nika Prevc (120 m) po uvodni seriji – tako kot včeraj – drži peto mesto.

V vodstvu je japonska zvezdnica Nozomi Marujama (123 m), ki ima tri točke naskoka pred Norvežanko Anno Odine Strøm (122 m), tretja pa je še ena domača reprezentantka – Heidi Dyhre Traaserud (123 m). Prevčeva, ki ni vedela, zakaj je po dobrem odskoku ni odneslo (še) dlje, za Marujamo zaostaja za 9,1 točke.

Z dvignjenim palcem je svoj nastop pospremila Nika Vodan (119,5 m), ki je deveta. Ob Emi Klinec (107,5 m) in Taja Bodlaj (113 m), ki zasedata 21. oziroma 23. mesto, je kot 30. uvrstitev v drugo serijo za las ujela tudi Maja Kovačič (105 m), medtem ko je Katra Komar izpadla že v kvalifikacijah.