Japonka predobra za tekmice, najboljša Slovenka Nika Prevc

Japonska smučarska skakalka Juki Ito (90,5 m, 94 m; 244,6 točke) je dobila sobotno tekmo svetovnega pokala na srednji napravi v Lillehammerju. Na vrhu vodilna po prvi seriji, svetovna prvakinja z Bloudkove velikanke v Planici Kanadčanka Alex Loutitt (241,6) kljub veliki prednosti ni zdržala pritiska in je nazadovala na tretje mesto. Druga je bila Francozinja Josephine Pagnier (242,7).

Najvišje uvrščena Slovenka je bila na 10. mestu Nika Prevc (92 m, 86 m). Od petih Slovenk so štiri nastopile v finalu, to so bile še 13. Nika Križna (87,5 m in 90 m), 14. Ema Klinec (87,5 m in 90,5 m) in 26. Ajda Košnjek (91,5 m in 86 m). Taja Bodlaj je pristala na 31. mestu (80 m).

Nedelja prinaša še dve tekmi

Nika Prevc je bila najvišje uvrščena Slovenka. FOTO: Jože Suhadolnik

V Lillehammerju se bodo ta konec tedna na dveh posamičnih tekmah pomerili tudi moški. Na današnji (16.10) prvi na srednji skakalnici bodo nastopili štirje Slovenci, Anže Lanišek, Peter Prevc, Žiga Jelar in Timi Zajc. V nedeljo bo na vrsti še druga posamična tekma za ženske (12.30), a na veliki napravi. Tudi moški se bodo v nedeljo (17.00) preselili na večjo skakalnico v mestu, ki je leta 1994 gostilo zimske olimpijske igre.