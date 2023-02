Japonke so osvojile Willingen, Ema Klinec je prekinila niz

Japonka Juki Ito (233,3 točke) je zmagovalka tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Willingenu. Tekmovalki iz dežele vzhajajočega sonca sta zasedli tudi preostali mesti na odru za zmagovalke. Druga je bila Nozomi Marujama (229), tretja pa Sara Takanaši (222,6). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec (200,3) na šestem mestu.

S tem je 24-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko prekinila niz treh zaporednih uvrstitev med najboljšo trojico. V prvi seriji današnje tekme je bila deveta, v drugo pa je skočila 128,5 m in pridobila tri mesta. Ema Klinec je tako malce pridobila v boju za tretje mesto v skupnem seštevku. Zdaj ima 60 točk zaostanka za Norvežanko Anno Odine Strøm (815). Pred njima sta najboljša Avstrijka Eva Pinkelnig (1142) in drugouvrščena Nemka Katharina Althaus (1003). Slednja je po sobotni zmagi danes po prvi seriji zasedala peto mesto, v drugi pa storila napako in zdrsnila na osmo mesto.

»Za mano je spet zelo lep tekmovalni vikend, ki se je začel že v petek s tekmo mešanih ekip. S tremi od petih skokov na tekmi sem res izjemno zadovoljna, bili so vrhunski. Danes mogoče malo slabši prvi skok, ampak sem v drugem že popravila napako. Super je, da se gibljem v tem območju, v katerem sem z dobrim skokom sposobna stopničk ali zmage. Vsak ima kdaj slabši dan. Sicer pa nov osebni rekord, dvakrat popravljen, zdaj je 146,5 metra, in še stopničke. Zelo sem zadovoljna,« je ocenila Ema Klinec.

Šesto zmago v karieri, prvo po sezoni 2016/17, je proslavila Juki Ito. Drugič v tej sezoni ter skupno 23. v karieri je 28-letnica stopila na oder za zmagovalke. Za Nozomi Marujama so bile to tretje stopničke v karieri, za Saro Takanaši pa že 115.

Izidi iz Willingena: 1. Ito 233,3 (137,135.5), 2. Marujama 229,0 (133, 136.5), 3. Takanaši (vse Jap) 222,6 (137.5, 133), 6. Klinec 200,3 (119, 128.5), 26. Komar 107,4 (117, 92.5); brez finala: 31. Repinc Zupančič; diskvalifikacija: Vtič (vse Slo). Svetovni pokal (17(26): 1. Pinkelnig (Avt) 1142, 2. Althaus (Nem) 1003, 3. Strøm (Nor) 815, 4. Klinec 755, 7. Križnar 602, 19. Bogataj 249, 23. Prevc 143, 36. Vtič 42, 37. Komar 39, 54. Vetrih (vse Slo) 1.

V finalu le še ena Slovenka

Od Slovenk se je v finale uvrstila le še Katra Komar (107,4), ki je bila na koncu 26. V prvi seriji je v izteku skakalnice padla, a se pri tem ni poškodovala. Nejka Repinc Zupančič je tako kot v soboto je zasedla 31. mesto. Maja Vtič je bila diskvalificirana zaradi neustreznega dresa.

Nika Križnar je že po petkovi mešani ekipni tekmi sporočila, da zaradi slabe forme ni sposobna nadaljevati vikenda v Willingenu. Vmes je že odpotovala domov, kjer se bo pripravljala za naslednje nastope in predvsem domače svetovno prvenstvo v Planici.

Naslednje tekme svetovnega pokala za ženske bodo prihodnji konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu.