Japonki vrgli rokavico Niki Prevc

Nika Prevc, ki je minuli teden v Lahtiju potrdila še tretji zaporedni veliki kristalni globus v smučarskih skokih, se dobro znajde tudi v Oslu. V kvalifikacijah Holmenkollna je zasedla tretje mesto. Na vrhu sta pristali Japonki Juki Ito in Nozomi Maruyjama. Na sobotno tekmo so se uvrstile vse Slovenke.

Potem ko je bila Nika Prevc na treningu razred zase in ugnala vse tekmice, je v kvalifikacijah pristala za japonskima tekmicama.

Na tekmi bodo od Slovenk nastopile še Nika Vodan (13. v kvalifikacijah), Ema Klinec (27.), Katra Komar (28.), Maja Kovačič (38.) in Taja Bodlaj (39.).

Prva serija sobotne tekme je na sporedu ob 14.30.