»Jaz tudi«, so sprožile smučarske deskarke

Tri nekdanje ameriške deskarke na snegu Rosey Fletcher, bronasta z olimpijskih iger 2006, Erin O'Malley in Callan Chythlook-Sifsof zaradi spolnih zlorab tožijo svojega nekdanjega trenerja, Olimpijski komite Združenih držav Amerike ter Ameriško smučarsko in deskarsko zvezo. Kot so pokazali sodni dokumenti, naj bi organizacije zlorabe prikrivale.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so deskarke v četrtek na okrožnem sodišču ZDA v Los Angelesu tožile nekdanjega trenerja Petra Foleyja in športni organizaciji. Trdijo, da jih je Foley »skoraj 20 let« spolno napadal in pretepal s »pomočjo, dovoljenjem in podporo,« Olimpijskega komiteja ZDA (USOPC) ter smučarske in deskarske zveze.

V tožbi, ki zahteva nedoločeno denarno odškodnino, je navedeno, da je Foley izkoristil svoj položaj zaupanja pri športnikih in jih »s silo, manipulacijo, čustveno zlorabo, ustrahovanjem in povračilnimi ukrepi prisilil k spolnim dejanjem«.

»Zavedamo se vloženih tožb,« je v izjavi sporočila Ameriška smučarska in deskarska zveza. Dodali so, da še niso prejeli pritožbe in še niso imeli priložnosti, da bi jo v celoti preučili. »Ameriška smučarska in deskarska zveza je in bo ostala organizacija, ki daje prednost varnosti, zdravju in dobremu počutju svojih športnikov in osebja,« so še zapisali.

Primer sicer trenutno preiskuje ameriški center za varen šport SafeSport, ki je v celoti pristojen za takšne zadeve. USOPC pa je v svoji izjavi dejal, da podrobnosti tožbe ne more komentirati, saj je še ni mogel pregledati.