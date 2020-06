Jelku Grosu soglasna podpora

Ljubljana

Govora tudi o stroških

Jelko Gros in Planica sta že dolgo povezana. FOTO: Blaž Račič

Prejemnik Bloudkove nagrade

Predsednik sveta Zavoda za šport RS Planica Boro Štrumbelj podpira Grosa za direktorja. FOTO: Mavric Pivk

- Svet Zavoda za šport RS Planica je na današnji seji za direktorja izbral, ki je to delo opravljal že doslej, je za STA povedal predsednik sveta. Vsi štirje prisotni člani od skupaj petih so Grosu namenili podporo, drugi kandidat je biliz Kopra.Na imenovanje Grosa, ki mu sedanji mandat poteče 1. julija, mora dati soglasje še slovenska vlada. »Člani sveta zavoda smo soglasno podprli Grosa, ki je predstavil izčrpen program dela za naprej. Pojasnil je, kako naj bi naprej skrbeli za informatiko v športu, za šport otrok in mladine, Nordijski center Planica ter muzej športa. Pri slednjem je še največ težav, a se sedaj išče ustrezna lokacija zanj. To bo zelo pomembno za naslednje korake,« je pojasnil Štrumbelj.»Precej smo govorili tudi o stroških, ki so nastali pri pripravi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, ki ga potem marca letos zaradi epidemije novega koronavirusa ni bilo. Pa tudi o tekmovanjih v naslednjem obdobju, vključno s svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju 2023,« je še dodal Štrumbelj.Vlada je 24. junija 2009 sprejela sklep o ustanovitvi Zavoda za šport RS Planica. Za vršilca dolžnosti direktorja je tedaj imenovala Grosa, ki je potem tudi v naslednjih letih vodil zavod. Ta je med drugim skrbel za obnovo in izgradnjo ter upravljanje športnih objektov v Planici. Tam je ob izdatnem vložku evropskih sredstev nastal sodoben nordijski center, pri tem pa je Gros opravil osrednjo vlogo.Oseminpetdesetletni Gros je kot trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih vodil ekipo, v kateri jedvakrat zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Med drugim je dejaven tudi v Mednarodni smučarski zvezi (Fis). Leta 2017 je prejel Bloudkovo nagrado, najvišje državno priznanje za šport.