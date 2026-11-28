Hokejisti Jesenic so v derbiju z vrha alpske lige doživeli šesti poraz v rednem delu v tej sezoni. Na gostovanju v Zell am Seeju so izgubili s 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).

Kljub porazu Jeseničani ostajajo na vrhu razpredelnice. S 46 točkami si delijo prvo mesto z Asiagom in današnjim tekmecem, ki imata sicer dve oziroma tri tekme manj. Za Jesenice je bil to tretji poraz na zadnjih petih tekmah. Odločitev je padla v zadnjih minutah.

Jeseničani so izenačili na 3:3 v 57. minuti, dobro minuto in pol kasneje so domači povedli s 4:3, v zadnjih sekundah pa so dosegli še en gol na prazna vrata. Za Jesenice sta zadela Tevž Mlakar (7.) ter Žan Špari Leben (40., 57.). Zdaj bodo imele Jesenice več kot dva tedna odmora, saj bo Slovenija nastopila na svetovnem prvenstvu do 20 let v Budimpešti.