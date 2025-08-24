Jeseničani presenetili navijače in vrnili znanega trenerja

Nekdanji odlični hokejist in dolgoletni slovenski reprezentant Nik Zupančič se po nekaj letih v tujini vrača na trenersko klop Jesenic. Zupančič je v svoji karieri že deloval kot pomočnik in selektor slovenske članske reprezentance, s katero je nastopil tudi na zimskih olimpijskih igrah. Svoje prvo obdobje na Jesenicah je uspešno opravil v sezonah 2014/15 in 2016/17, ko je ekipi prinesel nova zvezdniška naslova. Zadnje tri sezone je deloval v tujini, kjer je vodil avstrijski Feldkirch in poljski Unio.

»Moji občutki so zelo pozitivni, saj sem že pred leti deloval na Jesenicah in dobro poznam tradicijo kluba,« pravi Zupančič. »Kljub delu v tujini sem vedno spremljal domačo hokejsko sceno. Jesenice so bile vedno konkurenčne v alpski ligi in domačem prvenstvu, klub pa dokazuje, da igralci tukaj dobro napredujejo – delati v takem okolju je velik izziv, a tudi odgovornost.«

V preteklosti so odlično sodelovali

Nik Zupančič FOTO: Hdd Sij Acroni Jesenice

Zupančič poudarja, da bo ob spremembah v ekipi glavni fokus na oblikovanju homogene, delovne in konkurenčne ekipe. »V začetku bo veliko pogovorov s kandidati, da dobimo realno sliko ekipe in razdelimo vloge,« dodaja.

»Želim si v ekipi mlade igralce, ki so na začetku svoje poti – z njimi je kot trener res užitek delati, ko vidiš njihov napredek. Hkrati pa uspešna ekipa potrebuje izkušene igralce, ki pozitivno vplivajo na razvoj mladih in prispevajo k uspehu celotne ekipe.«

Direktor HDD SIJ Acroni Jesenice, Anže Pogačar, je ob vrnitvi Zupančiča dejal: »Veseli me, da Nik ponovno prevzema glavno trenersko mesto. V preteklosti smo odlično sodelovali in osvojili dva naslova državnih prvakov. Verjamem, da je Nik v tem trenutku prava in kvalitetna trenerska rešitev za naš klub, saj si delimo podobno vizijo športa in hokejske igre.«