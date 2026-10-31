Jeseničani so v izjemni formi, tokrat so nadigrali Wipptal

Hokejisti Jesenic so dosegli tretjo zaporedno zmago v rednem delu alpske lige. Tokrat so na domačem ledu v Podmežakli proti Vipitenu slavili s 6:1. Varovanci Martina Ekrta so z 12 zmagami in štirimi porazi še naprej na vrhu razpredelnice.

Jeseničani so dvoboj tako rekoč odločili že v prvi tretjini, ko so po golih Erika Svetine po 27 sekundah in Nejca Burgarja v deveti ter Jake Šturma v 17. minuti vodili s 3:0.

V drugem delu sta zadela še Robert Sabolič (21.) in Žan Leben (31.), na začetku zadnje tretjine pa je za pol ducata golov v mreži italijanske zasedbe še drugič na tekmi poskrbel Burgar. Gosti so častni zadetek dosegli v 51. minuti prek Carterja Randkleva.

Za predstavnike v alpski ligi zdaj sledi reprezentančni premor za tekme evropske lige narodov, naslednjo tekmo pa bodo Jeseničani igrali 13. novembra prav tako v Podmežakli proti Meranu.