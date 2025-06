Jeseniški hokej zapušča še družba SIJ Acroni

Vodstvo najtrofejnejšega slovenskega hokejskega kluba Jesenic se je znašlo pred novo težavo. Kot je na spletni strani sporočilo, jih je po koncu sezone 2024/25 zapustil glavni pokrovitelj, družba SIJ Acroni Jesenice.

V klubu, kjer so izrazili upanje, da se sodelovanje s sponzorjem kdaj še obnovi, menijo, da s tem hokeja v železarskem mestu ni konec.

»Našo energijo že usmerjamo v nove cilje. Za naslednjo sezono moramo dobiti novega glavnega pokrovitelja in tudi nove, manjše. Želimo osvojiti in okrepiti vodstvo, ki bo s svežim zagonom uspelo slediti uspehom ekipe in bo pomagalo vzpostaviti jasno vizijo ter ustrezno organizacijo in stabilnost v finančnem poslovanju,« je klub, ki namerava tudi v naslednji sezoni uspešno nastopati v alpski ligi, zapisal v izjavi za javnost.