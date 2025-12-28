Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je z izjemno predstavo na drugi progi slavila zmago na slalomu za svetovni pokal na Semmeringu. Po uspešno vloženi pritožbi zaradi slabih razmer na smučišču je za devet stotink sekunde prehitela Švicarko Camille Rast. Tretje mesto je osvojila albanska reprezentantka Lara Colturi, ki je krstno zmago med elito zgrešila za 57 stotink.

Tekmo je zaznamovalo nezadovoljstvo številnih tekmovalk zaradi stanja proge. Shiffrinova po novem podvigu ni skrivala razočaranja nad organizacijo. »Smučati tukaj ni bilo varno. Zame osebno sicer ni predstavljalo velike težave, toda za tekmovalke z višjimi štartnimi številkami razmere zares niso bile dobre. Na srečo ni bilo hujših poškodb, vendar pa je bila proga precej uničena. To bi lahko izvedli bolje. Smučanje naj bo šov, ne pa da se tekmovalke zaradi velikih lukenj bojijo pogledati iz štartne hišice. To je precej frustrirajoče,« je bila po tekmi kritična 30-letna Američanka, ki je slavila peto zmago v sezoni in skupno 106. v svetovnem pokalu.

Med žrtvami zahtevne proge na slalomski generalki pred tekmovanjem prihodnji konec tedna v Kranjski Gori so bile tudi Slovenke. Do cilja prve proge, na kateri je odstopilo kar 39 od 79 tekmovalk, je prismučala le Anja Oplotnik, ki je z velikanskim zaostankom 9,83 sekunde zasedla 40. mesto. Ana Bucik Jogan, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi so odstopile.