  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    Johannes Høsflot Klaebo ima že po dveh dneh Tour de Skija lepo prednost pred konkurenti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Johannes Høsflot Klaebo ima že po dveh dneh Tour de Skija lepo prednost pred konkurenti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    M. Ru., STA
    29. 12. 2025 | 13:47
    29. 12. 2025 | 14:14
    3:44
    A+A-

    Norvežan Mattis Stenshagen je zmagovalec druge tekme novoletne tekaške turneje Tour de Ski za svetovni pokal v smučarskem teku v italijanskem Dobbiacu. Na 10 km klasično s posamičnim startom je za 8,9 sekunde ugnal rojaka Johannesa Høsflota Klaeba, ki je s tem povečal naskok na turneji. Od štirih Slovencev je bil na 71. mestu najboljši Nejc Štern.

    image_alt
    Eva Urevc končala športno pot: Bilo je samo še mučenje

    Norvežani so ponovili trojno slavje z uvodnega sprinta na letošnji turneji, le z drugačnim vrstnim redom. Devetindvajsetletni Stenshagen je prišel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu in tretjih posamičnih zmagovalnih stopničk.

    Za slabih devet sekund je ugnal rojaka Klaeba, ki je po nedeljskem slavju na sprintu še povečal naskok v začetku turneje. Norveški zvezdnik letos brani naslov na turneji in ob tem lovi rekordno peto slavje, toliko turnej doslej še ni osvojil nihče. Povečal je tudi naskok v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na tretjem mestu je pristal Emil Iversen, ki je zaostal 10,1 sekunde. Četrti je bil z zaostankom 24,3 sekunde Finec Iivo Niskanen, peti pa z zaostankom nekaj manj kot pol minute Šved Edvin Anger.

    Šprint je resda paradna disciplina slovenskih smučarskih tekačev, a 71. mesto je vendarle slab rezulat. Miha Šimenc, danes je bil 82., je letos povsem neprepoznaven. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Šprint je resda paradna disciplina slovenskih smučarskih tekačev, a 71. mesto je vendarle slab rezulat. Miha Šimenc, danes je bil 82., je letos povsem neprepoznaven. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Od slovenskih predstavnikov je najvišje znova posegel Štern, 22-letnik je bil v nedeljo tudi edini slovenski tekač v izločilnih bojih sprinta. Danes je z zaostankom 2:12,3 minute končal na 71. mestu, Vili Črv je bil 74. (+2:14,8). Na 82. mestu je pristal Miha Šimenc (+2:26,3). Anže Gros, ki je startal kot zadnji med 119 tekmovalci na startu, tekme ni končal.

    Klaebo ima po dveh etapah turneje zdaj 53 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Larsom Heggenom, danes le 19. Še en Norvežan Harald Oestberg Amundsen na tretjem mestu zaostaja 57 sekund, dve sekundi več četrti Anger. Na petem mestu je z 1:01 minute minusa današnji zmagovalec Stenshagen.

    Klaebo je ob zlati majici vodilnega na turneji zadržal tudi srebrno majico za najboljšega sprinterja. Na prvi preizkušnji na razdalji letošnje turneje so se delile tudi točke za najboljše na vzponih. Med današnjo tekmo si jih je največ nabral Stenshagen, ki bo oblekel vijolično majico za najboljšega hribolazca.

    Slovenci so si na turneji nabrali še nekaj več zaostanka. Štern na 70. mestu zaostaja tri minute in štiri sekunde za Klaebom, Črv ima na 77. mestu še devet sekund zaostanka več. Šimenc s tremi minutami in pol zaostanka zaseda 86. mesto, medtem ko Gros po današnjem odstopu ne bo nadaljeval turneje.

    Ob 14.45 se bo začela še ženska preizkušnja, kjer bo na startu edina Slovenka Anja Mandeljc. V torek sledi dan premora, v sredo pa bo na zadnji dan leta premierno na vrsti tekma novega formata, kjer bodo tekmovalci na pet km nastopili v več manjših skupinah s skupinskim startom in bo slavil najhitrejši izmed vseh skupin.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Legendarni Nizozemec prestižno priznanje izročil slovenskemu asu

    Vrhunski belokranjski kikboksar in tajski boksar Samo Petje je prejel Spartakovo čelado združenja SENSHI.
    Miha Šimnovec 29. 12. 2025 | 12:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Edinson Cavani

    Izvrstni urugvajski napadalec naznanil konec kariere

    Edinson Cavani, eden najboljših napadalcev prejšnjega desetletja, je napovedal konec izjemne športne poti. Igral je tudi za PSG, Napoli in Manchester United.
    29. 12. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Veliko priznanje

    Pogačar prejel eno od najprestižnejših nagrad in postal prvi športnik sveta

    Kultni časopis L'Equipe je slovenskemu kolesarskemu asu podelil eno največjih nagrad v njegovi dosedanji karieri. Postal je najboljši športnik leta 2025.
    Matic Rupnik 29. 12. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski teknovoletna turnejaJohannes Hoesflot KlaeboVili ČrvDobbiacoTour de SkiMiha LičefMiha ŠimencNejc Štern

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Primorska

    Novogoriški policisti zasegli petarde, poškodovana je bila tudi fasada hiše

    V zadnjih dneh so prejeli več obvestil o metanju prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Policisti ponovno opozarjajo, kaj je dovoljeno in kaj ne.
    Staš Ivanc 29. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Daljinsko ogrevanje

    Priključena plinska enota, cena ogrevanja ostaja enaka

    Fiksni del cene daljinskega ogrevanja se bo zvišal za slabih 49 odstotkov, variabilni del pa znižal za dobrih 13 odstotkov.
    29. 12. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dobiacco

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    29. 12. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Bardot

    Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

    Sin Brigitte Bardot si je v tujini ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.
    29. 12. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča na avtocesti

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    29. 12. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dobiacco

    Klaebo v Pogačarjevem slogu povečuje prednost na tekaškem Touru

    Norveški as ima že po dveh etapah novoletne tekaške turneje skoraj minuto prednosti pred zasledovalci. Slovenci daleč v ozadju.
    29. 12. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Bardot

    Sin pokojne Brigitte Bardot, ki je bežal od matere

    Sin Brigitte Bardot si je v tujini ustvaril družino in kariero, ločeno od zvezdniškega priimka njegove matere.
    29. 12. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča na avtocesti

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    29. 12. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo