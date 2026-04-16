Johannes Høsflot Klaebo navija za Šeška in za zdaj še noče v Pogačarjeve vode

Izjemni smučarski tekač Johannes Høsflot Klaebo je spregvoril o svojih vsakodnevnih navadah, zaradi katerih je od prvih olimpijskih iger v Pjongčangu leta 2018 osvojil kar enajst zlatih odličij. S tem je postal eden izmed najboljših olimpijcev v zgodovini, strokovnjaki pa v en glas opozarjajo, da gledamo tudi najboljšega tekača na smučeh vseh časov. V prostem času navija za Manchester United, na poletnih treningih pa ga pogosto ujamejo na cestnem kolesu.

»Zimski Pogačar« je na olimpijskih igrah v Teseru prikazal izjemno predstavo, saj je osvojil vseh šest razpoložljivih zlatih kolajn – preprosto dominanten je bil tako v šprintu kot tudi na razdalji. Po igrah pod petimi krogi so bila glasna celo namigovanja o Klaebovem prestopu med profesionalne kolesarje, saj je njegov osebni pokrovitelj Uno-X tudi glavni sponzor ekipe svetovne serije Uno-X Mobility, pri kateri deluje slovenski maser Rok Bukovec.

Na olimpijskih igrah je bil Johannes Kaebo naravnost dominanten. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V pogovoru za Wall Street Journal je 29-letnik povedal, da je njegov dan zelo strukturiran. »Običajno vsak dan vstanem ob sedmih. Takoj pojem dober zajtrk in se hitro odpravim na trening. Poskušam, da čim prej ujamem nekaj dnevne svetlobe. Sicer pa pri meni ni preveč rutine. Rad imam kratka in preprosta jutra,« je povedal izvrstni Norvežan.

Preveč se boji spustov

O vprašanju o morebitni kolesarski karieri pa je Klaebo zavrnil namigovanja o menjavi discipline ter dodal, da ga je »preveč strah spustov«. To je seveda logično, saj imajo s spusti težave še nekateri športniki, ki so v kolesarstvo zašli nekoliko pozneje. Vseeno pa smo v zadnjem obdobju videli kar nekaj menjav disciplin. Sploh zimski športniki se poleti, ko se že pripravljajo na zimsko sezono, radi usedejo na cestno kolo, kjer lahko na najbolj optimalen način opravljajo kakovostne treninge.

Takole je Jørgen Nordhagen slavil na mladinskem svetovnem prvenstvu v Planici, le nekaj mesecev pozneje pa je že dirkal kot ekipni kolega Jonasa Vingegaarda. FOTO: Planica.si/Delo

To denimo velja za Jørgena Nordhagna, še enega Norvežana, ki bi moral biti Klaebov naslednik – nenazadnje je na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2024 v Planici na 20 km v skupinskem štartu osvojil celo zlato kolajno – a se je raje odločil za kolesarsko kariero. Očitno je šlo za dobro idejo, saj je med mlajšimi člani nastopal izvrstno in si prislužil profesionalno pogodbo v ekipi Visma-Lease a Bike, s katero bo letos visok skupni rezultat napadal na dirki po Španiji.

Najbolj očiten in uspešen primer menjave discipline je seveda Primož Roglič, ki je po grozljivem padcu na poletih v Planici presedlal na cestno kolo in odtlej dobil spomenik Liege-Bastogne-Liege, prav tako pa je vknjižil kar pet skupnih zmag na tritedenskih dirkah. Na to še čaka mladi Nemec Florian Lipowitz, ki je bil še nekaj let nazaj obetaven biatlonec, nenazadnje pa je pred tedni pogodbo z razvojno ekipo Decathlon CMA CGM podpisal dvakratni olimpijski prvak v biatlonu Emilien Jacquelin.

Klaebo, ki poleti veliko treningov opravi z ekipo Uno-X Mobility, za katero dirka zmagovalec etape na lanski dirki po Franciji Jonas Abrahamsen, pa ni le velik navijač kolesarstva. V prostem času spremlja tudi nogomet, ki ga je vzljubil kot otrok – že takrat je začel navijati za Manchester United Benjamina Šeška, saj je v klubu igralo veliko skandinavskih zvezdnikov, med katerimi izstopa njegov rojak Ole Gunnar Solskjaer. Zdaj si rad pogleda tudi tekme našega zvezdnika Jana Oblaka in dodaja, da v madridskem Atleticu igra eden izmed njegovih dobrih prijateljev.

Norvežan, ki je v Teseru spisal zgodovino in postal prvi zimski olimpijec s šestimi zlatimi kolajnami na enih igrah, dodaja, da se bodo priprave na novo sezono začele že kmalu, v sklopu teh pa se bo vseeno z veseljem podal na kakšno kolesarsko turo.