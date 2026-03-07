Johannes Høsflot Klæbo že do 110. zmage v svetovnem pokalu

Norvežan Johannes Høsflot Klæbo in Švedinja Jonna Sundling sta zmagala v finskem Lahtiju na tekmi za svetovni pokala v smučarskem teku. Klaebo je slavil svojo enajsto zmago v sezoni in skupno 110. zmago v pokalu. V sprintu v prosti tehniki se slovenska predstavnika nista uvrstila v izločilne boje.

Na 43. mestu je Miha Šimenc za Klæbom, ki je dobil tudi kvalifikacije, zaostal 9,33 sekunde, drugi Slovenec Vili Črv pa je bil 50. (+10,64).

Devetindvajsetletni Klæbo, junak olimpijskih iger v Italiji, kjer je prejšnji mesec osvojil šest zlatih kolajn, tudi vodi v svetovnem pokalu. Tudi tokrat je, tako kot že na številnih tekmah v sprintu, dobil vse štiri preizkušnje.

Med trojico norveških tekačev sta dva zasedla prvi mesti, Klæbo je Larsa Heggna premagal za 0,42 sekunde, tretji je bil Francoz Jules Chappaz (+1,77). Klaebo je sedaj še štiri zmage oddaljen od izenačitve ženskega rekorda Marit Bjoergen, do konca sezone pa je ostalo še šest tekem.

Švedinja Jonna Sundling je imela nasjvečje tekmive v rojakinjah. FOTO: Emmi Korhonen/AFPfp

V kvalifikacijah tekačic ni bilo Slovenk, na prvih treh mestih so bile Švedinje na čelu z Jonno Sundling. Slednja je zmagala tudi v finalu in polfinalu, v prvi četrtfinalni skupini pa je bila druga.

V finalu je bila edina Norvežanka Mathilde Myhrvold zadnja, šesta, med četverico Švedinj sta se na zmagovalni oder zavihteli dve. Sundling je za 17 stotink ugnala Linn Svahn, tretja je bila Nemka Coletta Rydzek (+0,84).

V svetovnem pokalu vodi Jessie Diggins iz ZDA, ki je tokrat izpadla na tretjem mestu v peti četrtfinalni skupini in bila na koncu 12. Od preboja v polfinale jo je ločilo šest stotink.

V nedeljo bosta v Lahtiju še tekmi na 10 km klasično.