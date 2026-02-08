Svetlolaska z naslovnic Playboya je OI začela v solzah

Hitrostno drsanje je v domeni Nizozemk, ki v tem olimpijskem športu blestijo na vseh razdaljah. Prva je bila na vrsti dirka na 3000 metrov, kjer je domačinka Francesca Lollobrigida ob zmagi postavila še rekord OI in navdušila domače občinstvo.

Veliko manj zadovoljna je bila glavna favoritinja za zlato odličje Joy Beune, 26-letna Nizozemka je aktualna svetovna prvakinja na 3000 metrov, Nizozemke so na tej razdalji na zadnjih treh olimpijskih igrah osvojile zlato odličje. Tokrat se je na led v Milanu Joy Beune podala kot zadnja, a je bila za las prepočasna za stopničke in končala na 4. mestu, Nizozemke so tako ostale celo brez odličja.

Svetovna prvakinja sodi med bolj priljubljene zvezdnice tega športa, večkrat je že pozirala tudi za naslovnico nizozemske revije Playboy, olimpijske igre pa so se za svetovno in nizozemsko prvakinjo razpletle z razočaranjem.