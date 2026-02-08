  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Svetlolaska z naslovnic Playboya je OI začela v solzah

Italijanska veteranka Francesca Lollobrigida je pri 35 letih z zmago v drsanju na 3000 metrov dosegla rekord kariere. Joy Beune ostala brez odličja.
Pred tekmo osredotočen pogled, po koncu razočaranje za Joy Beune. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Galerija
Pred tekmo osredotočen pogled, po koncu razočaranje za Joy Beune. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
N. Gr.
8. 2. 2026 | 09:20
8. 2. 2026 | 09:41
1:25
A+A-

Hitrostno drsanje je v domeni Nizozemk, ki v tem olimpijskem športu blestijo na vseh razdaljah. Prva je bila na vrsti dirka na 3000 metrov, kjer je domačinka Francesca Lollobrigida ob zmagi postavila še rekord OI in navdušila domače občinstvo.

image_alt
Enakopravnost po olimpijsko: ko pravičnost dobi grenak priokus

Veliko manj zadovoljna je bila glavna favoritinja za zlato odličje Joy Beune, 26-letna Nizozemka je aktualna svetovna prvakinja na 3000 metrov, Nizozemke so na tej razdalji na zadnjih treh olimpijskih igrah osvojile zlato odličje. Tokrat se je na led v Milanu Joy Beune podala kot zadnja, a je bila za las prepočasna za stopničke in končala na 4. mestu, Nizozemke so tako ostale celo brez odličja.

Svetovna prvakinja sodi med bolj priljubljene zvezdnice tega športa, večkrat je že pozirala tudi za naslovnico nizozemske revije Playboy, olimpijske igre pa so se za svetovno in nizozemsko prvakinjo razpletle z razočaranjem.

Milano Cortina 2026olimpijske igreNizozemskahitrostno drsanjeJoy BeunePlayboyšport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

